Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen İktidarın devam ettiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine bir tepki de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. "Çerçeve yasa" ya sert çıkan Özdağ "Meclis'e gelecek olan bu yasa Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti dönüştürecek bir başlangıçtır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Cumhur İttifakı terör örgütünü yenemediğini kabul ederek, hala dışarıda terör eylemleri gerçekleştirilediği halde bir anlaşma yaparak özel bir PKK affı çıkarıyor. Hem de terörist Öcalan bunu cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli görüyormuş, özel yapının ilk adımı olarak nitelendiriyormuş.

"BU YASA ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYETİ DÖNÜŞTÜRECEK BİR BAŞLANGIÇ!"

-Meclis'e gelecek olan bu yasa Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti dönüştürecek bir başlangıçtır! Bahçeli "İnşallah Türkiye Cumhuriyeyt'i değişmez" demişti. Değişeceğini bildiği için demişti.

-PKK'ya af çıktıktan sonra Anayasa değşiklik yapılmazsa PKK terör eylemlerine yeniden başayacak. "Silah bıraktık" demiyor çünkü.

-PKK'nın hain eylemlerini unutturmayacağız. Türk astsubayı, mehmetçikler, jandarmalarımız, polislerimiz bu insanların kahramanlıklarını unutmadık. Unutmayacağız.

-Onlar iftiralar attılar, "faili mechul 8 bin kişi" yalanını attılar ama Türk polisi asilce davrandı.

-Bir hakkın teslimi olan adalet devlet olmanın temelidir. Eli kanlı terör elebeşına "sayın" deyip, statü vermek isteyenlerle ilgili gerçekleri vatandaşlara hatırlatmak zorundayız.

-PKK Kürt ve Zaza kardeşlerimizin temsilcileri gibi davrandılar... Gerçek soykırımcının PKK olduğunu kitabımda ortaya koydum.

"ÖCALAN'IN ERMENİ OLDUĞU BELGELERDE YOK MU!"

-Ermeni terör örgütü ASALA'nın da kuruluşunda izleri vardır. Karıştırın bakalım Öcalan'ın ermeni olduğu gerçeği belgelerde yok mu!

-PKK bölge insanının geri kalması için her alçalığı yapmıştır 1984'ten bu yana. Şantiyeleri basıp mühendisleri öldürdüğünü unutmadık.

"BİZ ÖCALAN'A 'BEBEK KATİLİ' STATÜSÜNÜ TEKRAR VERİYORUZ"

-Bahçeli, "Öcalan'a statü verelim" diyor. Biz ona "vatanda haini ve bebek katili" statüsünü tekrar veriyoruz. Bu yol teröre teslim olmuş bir Türkiye'ye çıkar.

-En kanlı savaşlar da bile sivillere dokunulmaz. PKK ile barış yapılmaz. Çünkü sivilleri katletmiştir. Onlar ezilir ve yok edilir.

-DEM Partililerin ortalıkta "pişman değiliz" diyerek dolaştıklarını da görüyoruz.

"BİRİNİN PKK'LI OLUP SUÇA KARIŞMAMASI MÜMKÜN MÜ?"

-"Bu insanları affedin bütünleşin" diyorlar. Sözde pusu kurmayan, insan öldürmemişleri serbest bırakacaklarmış. Erzak temin etmediler mi, yaralı taşımadılar mı? Birinin PKK'lı olup suça karışmaması mümkün mü?

-Türkiye'de olmayanların bile haklarında kırmızı bülten kalkıyor. Bu nasıl bir adalet anlayışı? Benzer eylemler yapan terör örgütleri de var. Onlar da af isterse ne diyeceksiniz?

-PKK terör örgütü ile nedne bu hale geldiniz bunu anlatamıyorsunuz. Türkiye Suriye'de de Kilit Pençe operasyonları ile PKK'yı yendi.

-Bu süreç karşısında Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan milli üniter laik Türkiye Cumhuriyetini korumayı sürdüreceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

-Yeni Parti lideri Özgür Özel'e sesleniyorum. Bugün karar günü siyasette herkes tarafını seçecek. Muhalefetin terörsüz türkiye sürecine karşı durmasını bir borç biliyoruz. Özgür Özel gelin devletin tasfiyesine ortak olmayın. Yasaya "evet" derseniz bu nasıl bir muhalefet olacak? Onay vermek "ben iktidarın gizli ortağıyım" demektir. "Türkiye'nin demokratikleşmesi için yasaya evet diyoruz" demeyin. Çünkü buna kimse inanmaz.

-Başbuğ Türkeş'in oğlu da bu yasaya evet demeyecektir. Sayın Erbakan ve Dervişoğlu'nu da tebrik ediyorum. Müsavat Başkan Allah yardımcınız olsun.

-Zafer Partisi olak bu mücadeleye devam edeceğiz. Ne Mutlu Türküm diyene.