SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş zammı düzenlemesi için tarih verdi

"EYT gibi bir yasanın bundan sonra çıkması mümkün değil. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar 43-45 yaşından itibaren emekli olsun denilirse bunu hiçbir hükümet yapamaz, muhalefet de yapamaz. Bütçe ve sosyal güvenlik sistemi bunun altından kalkamaz."