SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş zammı düzenlemesi için tarih verdi

SGK’dan Emeklilere Yeni Kesinti Sürprizi: Yüzde 10 Doğrudan Kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 24 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/19 sayılı genelge ile borcu bulunan emeklileri ilgilendiren yeni bir süreç başladı.
SGK’dan Emeklilere Yeni Kesinti Sürprizi: Yüzde 10 Doğrudan Kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 24 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/19 sayılı genelge ile borcu bulunan emeklileri ilgilendiren yeni bir süreç başladı.
SGK’ya Genel Sağlık Sigortası (GSS), Bağ-Kur, isteğe bağlı sigortalılık veya tarım sigortasından doğan prim borçları bulunan kişilerin maaşlarından kesinti yapılacağını belirten Özgür Erdursun, detayları şu sözlerle aktardı:
"SGK'ya borcu olan kişilerin emekli aylıklarından kanun yüzde 25 diyordu fakat uygulanacak kesinti oranını yüzde 10 olarak belirlediler. Emeklinin yazılı muvafakatı olmasına da gerek yok; borç doğrudan aylıktan tahsil edilecek."
Erdursun, herhangi bir borcu bulunmayan emeklilerin endişe etmesini gerektiren bir durum olmadığını, kesintilerin yalnızca geçmişten kalan SGK ve GSS prim borçları olan sigortalıları kapsayacağını ifade etti.
Kademeli Emeklilikte Yaş Şartı ve EMATDER Talepleri
Canlı yayında Emeklilikte Adalet Derneği (EMATDER) tarafından hazırlanan kademeli emeklilik taslağı da masaya yatırıldı. 1999 sonrası sigortalılar için 43 ve 45 yaşlı kademe taleplerini değerlendiren Erdursun, bu yaklaşımın uygulanabilirliğine dair uyarıda bulundu:
"EYT gibi bir yasanın bundan sonra çıkması mümkün değil. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar 43-45 yaşından itibaren emekli olsun denilirse bunu hiçbir hükümet yapamaz, muhalefet de yapamaz. Bütçe ve sosyal güvenlik sistemi bunun altından kalkamaz."
bulunan Özgür Erdursun, şahsi makul yaş sınırını ise şu sözlerle ifade etti:
"Bence makul olan; kadınların minimum 50, erkeklerin 52 yaşından başlayarak bir kademe oluşturulmasıdır."
Hükümetin Emekli Takvimi ve Maaş Zammı Beklentisi
Gazeteci Şamil Tayyar’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de yorumlayan Özgür Erdursun,
emekliler ve dar gelirliler için yakın vadede ekstra bir iyileştirme (seyyanen zam veya intibak) beklemediğini vurguladı:
"2026 yılından beklentim olmadığını, 2027 yılının Ocak ayında da yine bir intibak ya da seyyanen beklentisi içinde olmadığımı net dile getiriyorum.
2027’nin Temmuz ayından itibaren emeklilerle ilgili çalışmaların olacağını düşünüyorum."
Erdursun, 2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 9 ila yüzde 10 seviyelerinde kalacağını, enflasyon düşürülmeden ve satın alma gücü artırılmadan yapılan rakamsal artışların piyasadaki erimeyi önleyemediğini belirtti.