PKK ne zaman silah bırakacak? AK Partili milletvekili tarih verdi

Sürecin başlatılmasına kadar uzun yıllar devam eden politikalara dikkat çeken Ensarioğlu, "Yasal düzenlemeler gerektiren meselelerin tümü AK Parti döneminde çözüldü. Yasal olarak Kürt dili ve kimliğinin önünde sorun olarak gördüğümüz ve konuştuğumuz tüm yasal düzenlemeler yapıldı" dedi.