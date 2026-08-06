PKK'lılara belirli bir süre geçtikten sonra Türiye Büyük Millet Meclisi'ne girip, siyaset yapmanın yolunu açan çerçeve yasa TBMM'ye sunuldu.
PKK ne zaman silah bırakacak? AK Partili milletvekili tarih verdi
İktidarın 'Terörsüz Türkiye' dediği çözüm sürecine ilişkin PKK'lılara siyaset yolu açan yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından açıklamalarda bulunan Galip Ensarioğlu, "PKK ne zaman silah bırakacak?" sorusunu yanıtladı.Aykut Metehan
İktidarın süreç başında dillendirdiği "Önce PKK üyeleri silahlarını bırakacak" politikasından sonuç alınamaması sonrası Bahçeli'nin ısrarlı tutumuyla birlikte çerçeve yasa TBMM'ye geldi.
Çerçeve yasanın gelişiyle birlikte "PKK ne zaman tamamen silah bırakacak?" sorusu, en çok merak edilen konuların başında geliyordu.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, PKK'nın tamamen silah bırakması için öngördükleri süreyi açıkladı.
TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Ensarioğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Daha önce sürecin ilk adımı olarak silahları yakan PKK'nın tamamen silah bırakması için 'tüm teknik altyapının hazır olduğunu' vurgulayan Ensarioğlu, "İki ay içinde bu işin olacağını öngörüyoruz" dedi.
Sürecin başlatılmasına kadar uzun yıllar devam eden politikalara dikkat çeken Ensarioğlu, "Yasal düzenlemeler gerektiren meselelerin tümü AK Parti döneminde çözüldü. Yasal olarak Kürt dili ve kimliğinin önünde sorun olarak gördüğümüz ve konuştuğumuz tüm yasal düzenlemeler yapıldı" dedi.
Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel jeopolitiğin, terör sorunundan kurtulmuş bir ülkenin gerekliliğini ispatlar nitelikte olduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler süreç için zemin hazırladı" ifadelerini kullandı.
"ÖNCEKİ SÜREÇLER SABOTE EDİLDİ"
Benzer süreçlerin Türk siyasetinden daha önce birçok kişinin siyasi hayatına mal olduğunu hatırlatan Galip Ensarioğlu, "Geçmişteki süreçler sabote edildi. Geçmişte bu meseleleri konuşmak riskliydi" şeklinde konuştu.
EN ÖNEMLİ SORUN!
Türkiye'nin çok önemli ve tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ensarioğlu, "Türkiye en mühim meselesini çözüyor" açıklamasında bulundu.