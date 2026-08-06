Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin 6 Ağustos Perşembe raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli hava hakim. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar 40-60 km/sa hıza ulaşırken; Doğu Karadeniz, Ardahan ve Akdeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

Sabah (06.00 - 12.00): Güne yurt genelinde açık ve güneşli bir hava ile başlanırken; Marmara'nın doğusunda (Kocaeli) yer yer yağış geçişleri görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) ise yağışlar etkili olacak; Rize ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

Öğle (12.00 - 18.00): Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 40-60 km'ye kadar çıkacak. Yağışlar etki alanını genişleterek Doğu Karadeniz kıyılarının (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) yanı sıra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ardahan) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek. Aynı saatlerde Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur), Karaman, Mersin ve Adana çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

Akşam (18.00 - 24.00): Rüzgarın etkisi azalırken yağışlar da geçişlerini tamamlıyor. Trakya'nın kuzeyinde (Kırklareli), Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize, Artvin) parçalı bulutlu ve yerel yağışlı hava sürüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

Gece (00.00 - 06.00 / 7 Ağustos Cuma): Yağışlar büyük oranda yurdu terk ederken yalnızca Trabzon ve Rize çevresinde hafif geçişler halinde devam edecek. Yurt genelinde ise az bulutlu ve sakin bir gece geçirilecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

6 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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