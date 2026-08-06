Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?

İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?

İzmir’de elektrik dağıtımını üstlenen GDZ Elektrik, altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Ağustos Perşembe günü kentin 20 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Diğer
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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 1

Yaz mevsimiyle birlikte tavan yapan klima ve yüksek enerji kullanımının şebekede yarattığı yükü dengelemeyi hedefleyen teknik müdahaleler, bölgesel olarak 2 ile 8 saat arasında sürecek.

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 2

Kesintiden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, enerjinin ne zaman verileceğini ve çalışmaların bitiş saatlerini merak ediyor.

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 3

Kesintilerle ilgili anlık durum bilgisi almak veya olası arızaları bildirmek isteyen İzmirliler, 7/24 aktif olan ALO 186 Çağrı Merkezi üzerinden ya da GDZ Elektrik’in resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranından detaylara ulaşabiliyor.

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 4

6 Ağustos İzmir İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Takvimi

Aliağa

Mahalleler: Bozköy, Şehitkemal, Hacıömerli

Saat: 10:00 - 16:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 5

Balçova

Mahalleler: Fevzi Çakmak

Saat: 10:00 - 13:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 6

Bayındır

Mahalleler: Balcılar

Saat: 09:00 - 17:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 7

Bergama

Mahalleler: Pirveliler, Avunduk | Saat: 09:00 - 15:00

Mahalleler: Çobanlar | Saat: 14:00 - 18:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 8

Buca

Mahalleler: Zafer

Saat: 10:00 - 17:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 9

Çeşme

Mahalleler: Şifne

Saat: 09:00 - 17:00

9 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 10

Çiğli

Mahalleler: Balatçık, Çağdaş, Küçük Çiğli, Egekent, Köyiçi

Saat: 09:00 - 17:00

10 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 11

Dikili

Mahalleler: Cumhuriyet

Saat: 09:00 - 15:00

11 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 12

Foça

Mahalleler: Ilıpınar

Saat: 09:00 - 17:00

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İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 13

Güzelbahçe

Mahalleler: Yalı

Saat: 09:00 - 13:00

13 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 14

Karabağlar

Mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok

Saat: 09:00 - 17:00

14 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 15

Karşıyaka

Mahalleler: Şemikler | Saat: 01:00 - 06:00

Mahalleler: Bahriye Üçok | Saat: 10:00 - 12:00

15 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 16

Kemalpaşa

Mahalleler: Bayramlı

Saat: 09:00 - 17:00

16 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 17

Kiraz

Mahalleler: Cevizli

Saat: 09:30 - 17:30

17 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 18

Menemen

Mahalleler: Değirmendere, Görece | Saat: 09:00 - 15:00

Mahalleler: 29 Ekim | Saat: 10:00 - 16:00

18 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 19

Ödemiş

Mahalleler: Ertuğrul, Güney, Hamam, Değirmendere

Saat: 09:00 - 17:00

19 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 20

Seferihisar

Mahalleler: Bengiler, Cumhuriyet

Saat: 09:00 - 15:00

20 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 21

Tire

Mahalleler: Kahrat, Kireli, Kürdüllü, Peşrefli

Saat: 09:00 - 14:00

21 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 22

Torbalı

Mahalleler: Çamlıca, 19 Mayıs

Saat: 09:00 - 17:00

22 23
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 23

Urla

Mahalleler: Atatürk

Saat: 09:30 - 17:30

23 23
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