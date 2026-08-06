Yaz mevsimiyle birlikte tavan yapan klima ve yüksek enerji kullanımının şebekede yarattığı yükü dengelemeyi hedefleyen teknik müdahaleler, bölgesel olarak 2 ile 8 saat arasında sürecek.
İzmir'de elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
İzmir’de elektrik dağıtımını üstlenen GDZ Elektrik, altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Ağustos Perşembe günü kentin 20 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını bildirdi.Kaynak: Diğer
Kesintiden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, enerjinin ne zaman verileceğini ve çalışmaların bitiş saatlerini merak ediyor.
Kesintilerle ilgili anlık durum bilgisi almak veya olası arızaları bildirmek isteyen İzmirliler, 7/24 aktif olan ALO 186 Çağrı Merkezi üzerinden ya da GDZ Elektrik’in resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranından detaylara ulaşabiliyor.
6 Ağustos İzmir İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Takvimi
Aliağa
Mahalleler: Bozköy, Şehitkemal, Hacıömerli
Saat: 10:00 - 16:00
Balçova
Mahalleler: Fevzi Çakmak
Saat: 10:00 - 13:00
Bayındır
Mahalleler: Balcılar
Saat: 09:00 - 17:00
Bergama
Mahalleler: Pirveliler, Avunduk | Saat: 09:00 - 15:00
Mahalleler: Çobanlar | Saat: 14:00 - 18:00
Buca
Mahalleler: Zafer
Saat: 10:00 - 17:00
Çeşme
Mahalleler: Şifne
Saat: 09:00 - 17:00
Çiğli
Mahalleler: Balatçık, Çağdaş, Küçük Çiğli, Egekent, Köyiçi
Saat: 09:00 - 17:00
Dikili
Mahalleler: Cumhuriyet
Saat: 09:00 - 15:00
Foça
Mahalleler: Ilıpınar
Saat: 09:00 - 17:00
Güzelbahçe
Mahalleler: Yalı
Saat: 09:00 - 13:00
Karabağlar
Mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok
Saat: 09:00 - 17:00
Karşıyaka
Mahalleler: Şemikler | Saat: 01:00 - 06:00
Mahalleler: Bahriye Üçok | Saat: 10:00 - 12:00
Kemalpaşa
Mahalleler: Bayramlı
Saat: 09:00 - 17:00
Kiraz
Mahalleler: Cevizli
Saat: 09:30 - 17:30
Menemen
Mahalleler: Değirmendere, Görece | Saat: 09:00 - 15:00
Mahalleler: 29 Ekim | Saat: 10:00 - 16:00
Ödemiş
Mahalleler: Ertuğrul, Güney, Hamam, Değirmendere
Saat: 09:00 - 17:00
Seferihisar
Mahalleler: Bengiler, Cumhuriyet
Saat: 09:00 - 15:00
Tire
Mahalleler: Kahrat, Kireli, Kürdüllü, Peşrefli
Saat: 09:00 - 14:00
Torbalı
Mahalleler: Çamlıca, 19 Mayıs
Saat: 09:00 - 17:00
Urla
Mahalleler: Atatürk
Saat: 09:30 - 17:30