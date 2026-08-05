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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er statüsündeki şehitlerin yakınları ile gazilerin rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark’ta başlattığı açlık grevi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

CUMARTESİ GÜNÜ GÜVENPARK’A GİDECEK!

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumartesi günü saat 13.30’da Güvenpark’a giderek şehit yakınları ve gazilere destek vereceğini duyurdu.

“TERÖRİSTLER AFFEDİLİRKEN ŞEHİTLERİMİZİN YANINDA DURMAK BORCUMUZDUR”

“Büyük Türk Milleti’ni cumartesi günü saat 13.30’da vatan ve millet uğruna bedel ödeyen kahraman gazilerimize destek olmak üzere Ankara Güvenpark’a davet ediyorum” ifadelerini kullanan Özdağ, sözlerinin devamında “Çerçeve yasa ile bebek, asker, öğretmen, yaşlı, genç demeden binlerce insanımızı katleden PKK’lı teröristler affedilirken, bedel ödeyen şehitlerimizin, gazilerimizin yanında durmak namus borcumuzdur.” sözlerini sarf etti.

NELER OLMUŞTU?

Er şehit yakınları ile erbaş ve er statüsündeki gaziler, Ankara Güvenpark’ta rütbe farkı gözetilmeksizin eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi düzenlemişti. Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen eylemciler, maaş, sağlık hizmetleri, protez desteği ve diğer sosyal haklarda er ve erbaş statüsündeki gazilerin diğer askerî personelle aynı haklardan faydalanmasını talep ediyorlar. Er şehit yakınları ve gaziler, haklarını savunmak için açlık grevine başlamıştı.