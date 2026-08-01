Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gazeteci Güler Kömürcü'nün Fas'tan İspanya'ya tetiklenen göç krizi hakkındaki analizini alıntılayan Özdağ, "Türkiye’nin Şam büyükelçisinin ve İçişleri Bakanının geri yollamayacağız entegre edeceğiz dediği Suriyelileri Türkiye’ye yollayan İsrail devlet aklıdır." dedi.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde;

Göçün Türkiye’ye karşı bir stratejik göç mühendisliği amacı ile kullanıldığını anlattık. Amacın Irak’tan sonra Suriye’de bir Kürdistan/PKKistan kurmak olduğunu anlattık. Büyük Kürdistan projesinin aslında Müslüman bir İsrail/Büyük İsrail projesinin taşeron projesi olduğunu izah ettik. Güler Kömürcü İsrail’in İspanya’ya Fas’tan stratejik göç mühendisliği ile nasıl 10 binleri yönlendirdiğini anlatmış. İspanya’ya göçü yönlendiren İsrail Türkiye ‘ye göçü yönlendirmez mi? Özetle bugün Türkiye’nin Şam büyükelçisinin ve İçişleri Bakanının geri yollamayacağız entegre edeceğiz dediği Suriyelileri Türkiye’ye yollayan İsrail devlet aklıdır.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Fas'tan son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmenin kente geçtiği belirtilirken, en az 67 kişi geçiş sırasında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Ceuta, kısa sürede göçmenlerle dolup taştı. Göç dalgasıyla birlikte çıkan kriz, Madrid yönetimini alarma geçirirken, Avrupa Birliği içinde de siyasi tartışmalara yol açtı.