Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Milletin gündemi ekonomi. Birileri mutlak butlan derken mutlak yoksulluk devam ediyor.

-Devletten garantili ihaleler alanlar var. Ama derin yoksulluk gündemin ana maddesi. Ülkemiz çaresiz değil.

-Ekonominin düzelmesi için, güven oluşması için hukuk gereklidir.

-Artan borç 4 kat armış hem de döviz cinsinden.

-AK Parti döneminde sürekli tarihin en yüksek faizlerini vererek Londra'daki baronlara Türkiye'yi bağımlı hale getirdiler.

"BİRDAHA SEÇİM KAZANIRSANIZ EMEKLİ KAHVEHANEYE DAHİ GİDEMEYECEK"

-Seçimler gelirken milletin dişinden tırnağından artırdığını ne yapacaklarını düşünüyorlar. Asgari ücret ve emekliye biraz zam yapıp seçimi kazanacaklarmış. Bu seçimi kazanacaksınız da ne olacak? Bugünkü gibi sefalet olacak. Birdaha seçim kazanırsanız emekli kahvehaneye dahi gidemeyecek.

"AK PARTİ KENDİ İÇİNDE 4'E BÖLÜNMÜŞ"

-AK Parti de kendi içinde 4'e bölünmüş. İstihdam yaratamayan, bütün stratejisini muhalefeti bölmek üzerine kurmuş.

-NATO Zirvesi'ni çok şükür atlattık. ABD Başkanı Trump'ın gelişi için yapılan havalimanından geri dönmediğini gördük. Neden acaba? Youtube'a bir görüntü düştü, kavun penir yerken onu görünce heralde kalkışı başka havalimanına aldılar.

S-400'LER

-S-400'lerin 3. bir ülkeye verilmesi kalıyor geriye. Bu rahip Brunson'un geri verilmesi gibi. Türkiye bir silah sistemini aldıktan sonra ABD'nin fikir beyan etmesi olamaz. BAE satılacağına dair rivayetler dolaşıyor.

-MSB açıklamasında "çok yönlü çalışılmalıdır" dedi, sanki Dışişleri Bakanlığı...

-S-400'lerle ilgili resmi bir açıklama yok. ABD catsa yaptırımlarını uygulamay başladı ve F35'lerden çıkardı. Yunanistan S-300'leri aldı kullanıyor ve buna bir itiraz görmüyoruz.Nato uyumundan bahsedilmiyor. ma Türkiye alınca NATO uyumu gündeme geliyor. İktidarı Türkiye'nin milli egemenliğini koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

"GAZİLERİN VE ŞEHİTLERİN RÜTBESİ OLMAZ"

-Gazilerin ve şehitlerin rütbesi olmaz. Buna göre maaş oluşturamazsınız. Bu bir insanlık ve vatan utancı olur. Bunu derhal sonlandırmak gerekiyor. AK Parti'nin bu konuda adım atmayacağını tahmine diyoruz.

-İktidar gaziler yerine terörislerin isteklerini yerine getirmenin derdindi. Öcalan'a af için entegrasyon düzenlemeleri yapıyormuş. Çerçeve yasa diye bir sürek tetikleniyor, PKK'lıların affedileceği.

-Öcalan'ın "başmüzakereci" yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. İnanılır gibi değil. Biz terörle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

-Siz 'biz de pişman olmuş bir hal görüyor musunuz?' diyen PKK'lıları tutuklamıyorsunuz da Nasuh Mahruki'yi neden tutukluyorsunuz?

-"PKK'lılarla pazarlık olmayacak" dediler. Nasıl Suriyeliler dönecek deyip milleti aldattılarsa yine aynısı oldu. Terör örgütü elebaşlarından biri "Biz silah bırakacağız" demedik dediği ortaya çıkıyor.

-PKK alan ve saha genişletiyor. Uyuşturucu satışına devam ediyor.

-Süreci yakından izleyen bizim bilmediğimiz bilgilere de sahip olan MHP'de değişik görevlerde bulunan Mustafa Ertekin dün MHP'den istifa etti. Bu sürece tepkisini göstermek için. Bugün aramızda ve Zafer Partisi'ne katılıyor.