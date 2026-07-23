850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı

Griffin, açıklamasında "Bu nedenle Dunedin'de bu noktadan tam Güneş tutulmasını görecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten heyecan verici." sözlerini sarf etti. 2028'deki tutulma aynı zamanda 1965'ten bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak.