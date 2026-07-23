Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı

850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı

Yüzlerce yıl sonra görülecek muhteşem doğa olayı için hazırlıklar şimdiden başladı. Binlerce kişi, doğanın insanlara sunacağı bu nadir olay için şimdiden hazırlıklara başladı.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 1

Yeryüzünün belirli bir noktasında, nesiller boyunca sadece anlatılarda kalacak kadar ender bir gökyüzü olayı için geri sayım başladı.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 2

Bu eşsiz doğa olayına tanıklık etmek isteyen kişiler şimdiden planlarını yapıyor, bölge ise tarihe geçecek dakikalara hazırlanıyor.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 3

Kısa sürecek olsa da hafızalara kazınacak bu büyüleyici doğa olayı, gökyüzünün en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 4

Peki, dünyanın dört bir yanından insanları yıllar öncesinden harekete geçiren bu olağanüstü olay ne ve neden bu kadar büyük heyecan yaratıyor?

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 5

2 DAKİKA 51 SANİYE SÜRECEK!

Yeni Zelanda'nın güneyinde yer alan Dunedin kenti, 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek tam güneş tutulmasına hazırlanıyor. Kentte yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek tutulma nedeniyle oteller iki yıl önceden rezervasyon almaya başladı.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 6

Ay, 22 Temmuz 2028 günü saat 16.17'de Güneş'in önünden geçerek yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölgeyi Yeni Zelanda'nın üzerine düşürecek. Bu hattın içindeki bölgeler, 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz karanlığa gömülecek.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 7

OTELLERDEKİ REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN DOLDU!

Tutulmanın gerçekleşmesine daha 2 yıl vakit olmasına rağmen kentteki oteller yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki otellerin tutulma gözlüğünün de dahil olduğu özel konaklama paketleri kısa sürede tamamen dolarken, birçok işletme rezervasyon talepleri almaya devam ediyor.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 8

Yaklaşık 130 bin nüfuslu Dunedin'e tutulmayı izlemek için 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kent yönetimi de bu doğa olayının bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 9

"GERÇEKTEN HEYECAN VERİCİ”

Astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülen son tam Güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğini ifade ederek bunun, insanların Yeni Zelanda'ya yerleşmesinden önce yaşandığını belirtti.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 10

Griffin, açıklamasında "Bu nedenle Dunedin'de bu noktadan tam Güneş tutulmasını görecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten heyecan verici." sözlerini sarf etti. 2028'deki tutulma aynı zamanda 1965'ten bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 11

FESTİVAL DÜZENLENECEK

Dunedin'de tutulma öncesinde gökyüzü temalı etkinlikler de planlanıyor. Kutlamalar, Maori halkının yeni yılı kabul edilen Matariki ile başlayacak ve tutulmaya kadar devam edecek.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 12

Dr. Griffin, kültürel kutlamalar ile tam Güneş tutulmasının kısa aralıklarla gerçekleşmesinin dünyada benzeri olmayan bir deneyim sunacağını belirterek, "Gökyüzünü kutlayan bir kültürel etkinliğin ardından yaklaşık 10 gün sonra muhteşem bir tam Güneş tutulması yaşayacağız." dedi.

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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: O anı görmek için şimdiden yarış başladı - Resim: 13

Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker ise kentte tarihi doğa olayı için heyecanın şimdiden hissedildiğini belirterek hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

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