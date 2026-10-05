Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki son maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
MİLLİLER DURAN TOP ÇALIŞTI
Ebubekir Uçar Spor Salonu'ndaki aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Milliler, antrenmanın son bölümünde duran toplar üzerinde çalıştı.
Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
PLAY-OFF RAKİBİ 9 EKİM'DE BELLİ OLACAK
027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri için play-off'a kalmayı son grup maçı öncesinde garantileyen Türkiye'nin rakibi, 9 Ekim Cuma günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Play-off karşılaşmaları 13-17 Kasım tarihlerinde oynanacak.