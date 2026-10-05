Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verileri tartışmaları da beraberinde getirdi.
SGK uzmanı Dilek Ete rakam verdi: Emekli ve memur zammında yıl sonu sürprizi
TÜİK'in eylül enflasyonu verileri sonrası emekli ve memur zammı hesapları değişti. SGK uzmanı Dilek Ete, YENİÇAĞ'a yıl sonu zam oranlarını ve en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını tek tek açıkladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini bekleyen yeni tablo...Hava Demir
TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu da tıpkı ağustos ayında olduğu gibi yüzde 1,84 olarak açıklamasını ekonomi editörü Hava Demir’e değerlendiren SGK uzmanı Dilek Ete, eğitim harcamalarının arttığı eylül ayında böyle bir tablonun daha önce yaşanmadığına dikkat çekti:
"EYLÜL AYINDA AYNI RAKAMIN GELMESİ GEÇMİŞTE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL"
"Normalde ilk iki ay, temmuz ve ağustos için yüzde 3,65 SSK ve Bağ-Kur'lular için cebimizdeydi. Eylül ayını da TÜİK yüzde 1,84 olarak açıklayınca 3 aylık enflasyon yüzde 5,56 oldu."
"Ancak ağustos ile eylül ayının birebir aynı açıklanması kabul edilebilir bir şey değil. Eylül ayı çoğu hanede eğitim harcamalarının arttığı bir aydır ve her sene aylül ayı enflasyon oranı, ağustos ve temmuzdan yüksek çıkar. Geçmiş yıllarda ağustos ile eylülün birebir aynı gelmesi hiç olan bir şey değil."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 24.862 TL HESABI
Açıklanan 3 aylık enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşına da değinen Dilek Ete, mevcut tablonun maaşlara yansımasını şu sözlerle açıkladı:
"Şu anda 5 milyona yakın kişi 23.552 TL olan en düşük aylığı alıyor. 3 aylık yüzde 5,56'lık kısmı dikkate alarak söyleyecek olursak, şu anda o en düşük aylığı alanların maaşının 24.862 TL olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."
"Ancak 2.500 TL gibi çok küçük bir artış söz konusu olacak. Bu insanlar Ocak 2027’de aldıkları zamla Temmuz 2027’ye kadar yaşamak zorunda kalacaklar. Başka artış yok."
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Ekonomi yönetiminin hedeflerine ve gidişata değinen Ete, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık yıl sonu enflasyon farkı tahminini paylaştı:
"Mehmet Şimşek'in açıklamalarını ve yıl sonunu yüzde 30'a yakın kapatma hedeflerini dikkate aldığımızda, benim SSK ve Bağ-Kur'lular için yıl sonu 6 aylık enflasyon farkı tahminim yüzde 10,38 civarındadır."
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE HESAP FARKLI
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları nedeniyle farklı bir hesaplamaya tabi olduğunu vurgulayan Dilek Ete, beklentilerin düştüğünü ifade etti:
"Memurlar Temmuz 2026’da yüzde 7’lik sözleşme farkını peşinen aldıkları için, 3 aylık enflasyon yüzde 7 oluncaya kadar bir enflasyon farkından bahsedemeyiz. Şimdilik eksi durumdalar. Eylül ayında yüzde 1,84 beklenmiyordu, bu nedenle beklentimiz düştü. Yıl sonunda memur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 8 civarında kalacağını öngörüyorum."
"ZİNCİR MARKETLERİN ETİKETLERİ DE 6 AY SABİTLENSİN"
Ocak 2027’de yapılacak zamların Temmuz 2027’ye kadar geçerli olacağını hatırlatan Ete, market etiketlerinin de sabitlenmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:
" Madem emekliye 6 ay boyunca artış yapılmayacak; Ocak 2027’den itibaren tüm 3 harfli zincir marketlere, 'Siz de etiketlerinizi Temmuz 2027’ye kadar değiştirmeyeceksiniz' desinler.”
Editör Notu:
Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon farkı netleşse de ekim, kasım ve aralık ayı TÜİK verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.