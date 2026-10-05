SGK uzmanı Dilek Ete rakam verdi: Emekli ve memur zammında yıl sonu sürprizi

"Ancak ağustos ile eylül ayının birebir aynı açıklanması kabul edilebilir bir şey değil. Eylül ayı çoğu hanede eğitim harcamalarının arttığı bir aydır ve her sene aylül ayı enflasyon oranı, ağustos ve temmuzdan yüksek çıkar. Geçmiş yıllarda ağustos ile eylülün birebir aynı gelmesi hiç olan bir şey değil."