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Türkiye'de yüksek hızlı tren serüveninin 2009 yılında başladığını hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki entegrasyonu sağlayan en kritik adımın Eskişehir-İstanbul hattı olduğunu vurguladı. Hat; sadece bu iki kenti birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi, üretim ve teknoloji devlerini de aynı güzergahta buluşturuyor.

ANADOLU'YU İSTANBUL'A BAĞLAYAN ANA OMURGA

Bakan Uraloğlu, hattın zaman içinde nasıl dev bir ulaşım ağına dönüştüğünü şu sözlerle özetledi:

"Eskişehir-İstanbul hattını hizmete aldıktan sonra aynı yıl Konya-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul ve 2024'te Sivas-İstanbul YHT seferlerini de bu güzergah üzerinden işletmeye başladık. Bu durum, Eskişehir-İstanbul hattını yalnızca iki şehir arasındaki bir güzergah olmaktan çıkarıp, farklı şehirlerden İstanbul'a uzanan dev yüksek hızlı tren ağının ana omurgası haline getirdi."

Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonları üzerinden 5 ayrı ili birbirine entegre eden hat, 20 milyonu aşkın vatandaşa yüksek hızlı tren konforunu doğrudan sunuyor.

GÜNDE 44 SEFER, 25 BİNİ AŞKIN YOLCU

Yolcu istatistiklerine de değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hattın açılışından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek güncel verileri kamuoyuyla paylaştı: "Hattımızın hizmete girdiği günden bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik. Yalnızca 2025 yılında 9,1 milyon yolcu bu hattı kullanırken, 2026 yılı içerisinde şu ana kadar yaklaşık 5,3 milyon vatandaşımızı ağırladık. Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nda karşılıklı olarak düzenlediğimiz 44 seferle, günlük ortalama 25 bin 730 yolcumuzu hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gidecekleri yere ulaştırıyoruz."