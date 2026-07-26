91 CHP'li milletvekilinin partiden ayrılarak Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'yi katılmasının yankıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçum, söz konusu ayrılığın siyasi veya ideolojik bir farklılıktan kaynaklanmadığını öne sürerek, tartışmaların "siyasi magazin" boyutunda kaldığını savundu.

"DÜNYA GÖRÜŞÜ FARKIYLA İLGİSİ YOK"

Paylaşımında CHP ve Yeni Parti ayrışmasının Türkiye'nin genel siyasi gündemi açısından önemli olmadığını söyleyen Uçum, ayrılığın herhangi bir dünya görüşü ya da genel politika farklılığına dayanmadığını ileri sürdü.

Uçum, tartışmaların daha çok tarafların kişisel ve grupsal ajandaları etrafında şekillendiğini belirterek, "Aktüel gündemle ilgilenenler de konuyu siyasi magazin olarak ele alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'DEN ÇIKAN 13'ÜNCÜ PARTİ"

Yeni Parti'nin CHP'den ayrılan isimler tarafından kurulduğunu belirten Mehmet Uçum, bunun CHP'den çıkan 13'üncü siyasi oluşum olduğunu ifade etti.

Geçmişte CHP'den ayrılarak kurulan partilere de değinen Uçum, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti (DSP) dışında diğer siyasi oluşumların kalıcı bir etki oluşturmadığını iddia ederek, Yeni Parti için de benzer bir değerlendirmede bulundu.

"İDEOLOJİK DEĞİL, KİŞİSEL AYRILIK"

Uçum, ayrışmanın ideolojik ya da politik bir perspektiften değil, kişisel nedenlerle gerçekleştiğini öne sürdü.

Paylaşımında, "Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık. Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu." ifadelerine yer verdi.

"CHP TEMİZLENME SÜRECİNE GİRDİ"

Mehmet Uçum, CHP açısından yaşanan ayrışmanın farklı bir süreci de beraberinde getirdiğini savunarak, partinin kendi içinde bir "arınma ve temizlenme sürecine" girdiğini iddia etti.

Açıklamasının sonunda değerlendirmelerinin yalnızca kişisel gözlemlerine dayandığını belirten Uçum, "Bu söylediklerim sadece gözleme dayalı bir tespitten ibarettir. Başka manalar çıkarmak isteyenler olursa yanılırlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum'un yorum yağan paylaşımı şöyle:

"CHP VE YENİ PARTİ ÜZERİNE KISA BİR TESPİT!

Türkiye’nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiç bir ilgisi yoktur. Zaten aktüel gündemle ilgilenenler de konuyu siyasi magazin olarak ele alıyor. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor.

Aslına bakılırsa konu kaynak parti CHP’den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez. Nasıl geçmişte ayrışanlardan Demokrat Parti ve (Ecevit etkisiyle) DSP hariç diğerleri bir anlam oluşturmadıysa bu Yeni Parti’de bir mana üretemez. Çünkü ayrışma bir genel politika farklılığından değil tamamen subjektif ajandalar üzerinden gerçekleşmiştir.

Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. Malum genel kurulun geçersizliği kararı çıkmasaydı bu ayrılanlar CHP’de kalırdı. Geçersizlik kararına karşı hukuka direnme gibi abes bir tavrın sonuç almayacağı görülünce ayrı bir parti seçeneğine sarılmak tercih edilmiş oldu. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık. Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez.

Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu. O yüzden ülke siyasetinde sanki büyük bir olaymış gibi ele alınan Yeni Parti konusu kişilerle ilgili siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez. CHP bu ayrışma ile esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır. Bu söylediklerim sadece gözleme dayalı bir tespitten ibarettir. Başka manalar çıkarmak isteyenler olursa yanılırlar. Hiç uğraşmasınlar."