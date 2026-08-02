Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca ülkesine yönelik hava saldırılarını paylaştı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreç içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1900 İHA ile 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze fırlattığını ifade ederek, "Bu hafta 16 bölgemiz saldırı altındaydı." dedi.

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Bu saldırılarda yüzlerce konutun hedef alındığını aktaran Zelenskiy, toplamda 1000'den fazla yapının hasar gördüğü duyuruldu.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

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Rusya'nın balistik füze üretimine daha fazla kaynak ayırmaya başladığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımlar genişletilmeli ve işe yaramalıdır." şeklinde konuştu.