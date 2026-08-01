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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak saldırdığı ifade edildi.

Saldırıda Kiev’deki devlete ait “Radioizmeritel” radyoelektronik sanayi işletmesinin vurulduğu belirtilen açıklamada, işletmede “Neptun-MD” güdümlü füzeleri ile “FP-7”, “FP-9” ve “Grom-2” operasyonel-taktik füzelerinin üretiminde kullanılan parçalar, üniteler ve elektronik bileşenlerin üretildiği, ayrıca “Fire Point” şirketine ait uzun menzilli “FP-1” tipi İHA’lar için uydu bağlantısı olmadan yön ve konum belirlemesini sağlayan navigasyon sistemlerinin geliştirildiği de söylendi.

Kiev’deki devlete ait “Burevestnik” fabrikasının da vurulduğu ifade edilen açıklamada, fabrikada uzun ve orta menzilli İHA’lar için elektronik parçalar ve çeşitli bileşenlerin üretildiği, ayrıca Ukrayna ordusuna yönelik radar sistemlerinin geliştirilip imal edildiği de açıklandı.

Açıklamada ayrıca “Fire Point” şirketine ait “Kiev-111” sanayi işletmesinde kara konuşlu “FP-5 Flamingo” seyir füzeleri için parçalar ve savaş başlıklarının üretildiği, katı yakıtlı hızlandırıcıların yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de burada depolandığı da aktarıldı.

“PV Group Ukraine” şirketine ait “Kiev-25” sanayi işletmesinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, burada “Lima” elektronik harp sistemleri için yazılım ve donanımların üretildiği ve depolandığı ifade edildi. Bu sistemlerin, yüksek hassasiyetli silahların güdüm sistemlerindeki seyrüsefer sinyallerini değiştirmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

“Kiev-21” İHA montaj ve depolama tesisinin vurulduğu, burada “Dead Fly”, “Osa Kamikaze”, “Link Drone” ve “Thunder” tipi önleyici İHA’ların monte edilip depolandığı, ayrıca orta menzilli İHA’lar için parçalar ile gövde unsurlarının üretildiği de açıklamada yer aldı.

Ayrıca dün Odessa’nın güneyinde seyir halindeki iki kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, gemilerin Ukrayna’daki limanlardan birine askeri yük taşıdığı söylendi.