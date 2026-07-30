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Kaynak: DHA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde kara, hava ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya yoğun saldırı düzenlediği ifade edildi.

7 BÖLGE HEDEF ALINDI!

Saldırılarda Kiev ve Lviv kentleri ile İvano-Frankivsk, Jitomir, Rivne, Vinnitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerinin vurulduğu açıklandı.

Aynı zamanda, Yujnıy Limanı’ndaki bir kuru yük gemisi ile Odessa’nın doğusu ve güneyindeki silah ile askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu aktarıldı.