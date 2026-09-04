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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



UKAB Antalya İl Başkanı Serpil Baldemir, ülkenin geleceğinde söz ve sorumluluk almak isteyen kadınları parti çatısı altında buluşmaya davet etti.

Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi (UKAB) Antalya İl Başkanı Serpil Baldemir, kadınların toplumsal ve siyasi yaşamda daha etkin görev üstlenmesi gerektiğini belirterek Antalya’daki kadınlara katılım çağrısında bulundu.

Ülkenin sorunları hakkında söz söylemek, sorumluluk üstlenmek ve çözüm üretmek isteyen kadınlara seslenen Baldemir, kadınları UKAB çatısı altında birlikte hareket etmeye davet etti.

“KADININ GÜCÜ, MİLLETİN GÜCÜDÜR”

Baldemir, açıklamasında “Kadının gücü, milletin gücüdür” sözleriyle kadınların toplumdaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Kadınların siyasette daha görünür ve etkin olması gerektiğini vurgulayan Baldemir, ülkenin geleceğiyle ilgili karar süreçlerinde kadınların bilgi, deneyim ve emeğinin önemli bir güç oluşturduğunu ifade etti.

Baldemir’in çağrısı, yalnızca siyasete ilgi duyan kadınlara değil; yaşadığı şehrin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, sorumluluk almak ve ortak mücadeleye katkı sunmak isteyen kadınlara yönelik açık bir davet olarak değerlendirildi.

ANTALYA’DA TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

UKAB’ın Antalya’daki teşkilatlanma çalışmaları, 8 Ağustos’ta il başkanlığı binasının açılmasıyla yeni bir aşamaya taşınmıştı. Açılışın ardından Antalya Kültür Merkezi’nde Genel Başkan Hüseyin Hakkı Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirilen programda birlik, dayanışma ve teşkilatlanma mesajları verilmişti.

28 Temmuz 2025 tarihinde kurulan UKAB’ın Antalya İl Başkanlığı görevini yürüten Serpil Baldemir, kent genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken kadınların parti faaliyetlerinde daha etkin sorumluluk üstlenmesini hedeflediklerini belirtti.

“SİZİ BEKLİYORUM”

Kadınlara yönelik çağrısını “Mesajı aldınız, sizi bekliyorum” sözleriyle tamamlayan Baldemir, ülke için aynı kaygıları taşıyan kadınlarla birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

Baldemir’in açıklaması, UKAB Antalya teşkilatında kadınların siyasi katılımını artırmaya yönelik dikkat çekici bir çağrı olarak öne çıktı.