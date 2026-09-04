MERKEZ BANKASI İÇİN YENİ TAHMİN
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına yönelik beklentiler yeniden şekillenmeye başladı.
Merkez Bankası için hesaplar sil baştan: Faizde beklenen tarih değişti
Ağustos enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından TCMB’nin faiz politikasına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
MERKEZ BANKASI İÇİN YENİ TAHMİN
Uluslararası finans kuruluşu BBVA Research, son verilerin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Türkiye’de tüketici fiyatları ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,84 yükseldi.
Bu oran, piyasadaki yüzde 1,95’lik genel beklentinin yanı sıra BBVA Research’ün tahminlerinin de altında kaldı.
Enflasyondaki bu görünüm, kurumun Merkez Bankası’nın atacağı adımlara ilişkin beklentisini değiştirmesine neden oldu.
FAİZ İNDİRİMİ TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ
BBVA Research, daha önce TCMB’nin ilk faiz indirimini aralık ayında gerçekleştireceğini tahmin ediyordu.
Ancak ağustos enflasyonunun ardından bu beklenti değişti. Kurum, 100 baz puanlık ilk faiz indiriminin ekim ayında gelebileceğini öngördü.
POLİTİKA FAİZİ İÇİN YENİ SEVİYE
BBVA Research’ün senaryosuna göre TCMB’nin 100 baz puanlık indirim gerçekleştirmesi halinde politika faizi yüzde 36 seviyesine gerileyecek.
Kurum, faiz oranının yılın geri kalanında da yüzde 36 seviyesinde tutulmasını bekliyor.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DE AÇIKLANDI
Faiz indirimi beklentisini öne çeken BBVA Research, yıl sonu enflasyon tahmininde ise değişikliğe gitmedi.
Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunlar ve enflasyondaki katılık dikkate alınarak yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 30 seviyesinde korundu.
EYLÜL İÇİN YÜZDE 2 TAHMİNİ
Raporda eylül ayında fiyatları etkileyebilecek gelişmelere de yer verildi.
Talep kaynaklı baskıların azalması ve geriye dönük endekslemeyi sınırlayan adımların fiyat artışlarını frenleyebileceği değerlendirildi.
Gıda ve enerji fiyatlarında istikrar sağlanması durumunda eylül ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüldü.
KRİTİK SENARYO JEOPOLİTİK GELİŞMELERE BAĞLI
BBVA Research’ün faiz tahmininin gerçekleşmesinde jeopolitik gelişmeler de belirleyici olacak.
Kurum, jeopolitik gerilimlerin daha fazla tırmanmadığı ve ihtiyatlı ekonomi politikalarının sürdürüldüğü bir senaryoda TCMB’nin normalleşme sürecine devam edebileceğini belirtti.
Bu şartların korunması halinde BBVA Research, daha önce aralık ayında beklediği ilk faiz indiriminin ekim ayında gerçekleşmesini ve politika faizinin yüzde 36’ya çekilmesini bekliyor.