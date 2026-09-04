Merkez Bankası için hesaplar sil baştan: Faizde beklenen tarih değişti

KRİTİK SENARYO JEOPOLİTİK GELİŞMELERE BAĞLI

BBVA Research’ün faiz tahmininin gerçekleşmesinde jeopolitik gelişmeler de belirleyici olacak.

Kurum, jeopolitik gerilimlerin daha fazla tırmanmadığı ve ihtiyatlı ekonomi politikalarının sürdürüldüğü bir senaryoda TCMB’nin normalleşme sürecine devam edebileceğini belirtti.

Bu şartların korunması halinde BBVA Research, daha önce aralık ayında beklediği ilk faiz indiriminin ekim ayında gerçekleşmesini ve politika faizinin yüzde 36’ya çekilmesini bekliyor.