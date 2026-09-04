Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok

Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliği süresince aile mahremiyetine dair konuları başkalarına aktaran erkeği tam kusurlu buldu. Karar doğrultusunda erkeğin boşanma davası reddedilirken kadının davası kabul edilerek nafakaya hükmedildi.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 1

Yargıtay, evlilik mahremiyetini dışarıya taşıyan erkeği tam kusurlu kabul ederek nafaka ödemesine karar verdi.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 2

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile içi gizliliği ihlal eden tutumları hukuki kusur saydı.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 3

"AİLE MAHREMİYETİ" İHLALİNE VURGU YAPILDI

Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan Verda ve Peyami N. çifti, karşılıklı taleplerle boşanma davası açtı.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 4

Gümüşhane Kelkit Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açan eylemler gerçekleştirdiği tespiti yapıldı.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 5

Yerel mahkeme; evlilik süresince aileye dair gizli durumları başkalarına aktaran, yakınlarıyla eşi hakkında gıybet eden ve evin gereksinimlerini temin etmeyen erkeği ağır kusurlu; eşini eve sokmayan kadını ise az kusurlu görerek boşanmaya hükmetti.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 6

BOŞANMA AŞAMASINDA AYNI ÇATI ALTINDA KALMAK "AFFETME" SAYILDI

Erkek tarafının nafaka kararına itiraz edip istinafa başvurması üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nce ele alındı.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 7

Bölge Adliye Mahkemesi, yaşanan durumlardan sonra dahi çiftin yaşamı birlikte sürdürmesini 'affetme' kapsamında değerlendirdi.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 8

Ayrıca, evlilik devam ederken erkeği ikamete almaması sebebiyle kadını tam kusurlu gördü. Böylece boşanma hükmü erkeğin lehine çevrildi.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 9

YARGITAY KADIN EŞİ HAKLI BULDU

Bu aşamada kadın tarafı kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dava dosyasını incelemeye alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kusur oranlamasını uygun bulmadı.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 10

Erkeğin evlilik süresince devamlılık arz eder biçimde aile mahremiyetini dışarıya aktardığını, evin zaruri giderlerini karşılamadığını ve hakarette bulunduğunu belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozan Daire; erkeğin boşanma isteminin reddine, kadının davasının kabulüne ve erkeğin tam kusurlu sayılmasına karar verdi.

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Yargıtay'dan dedikoduya son verecek karar: Eşe karşı affı yok - Resim: 11

Erkeğin nafakaya yönelik temyiz talebi ise reddedildi.

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