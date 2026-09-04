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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde Denizolgun'un doktoru olduğu öne sürülen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan doktor hakkında tutuklama talebi istendi. Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956’da İstanbul’da dünyaya gelen mimar, müteahhit ve siyasetçiydi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra bir süre mimarlık ile müteahhitlik işlerini gerçekleştirdi.

1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden Antalya milletvekili olarak seçilmişti. Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından bağımsız olarak görev yapan Denizolgun, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığındaki 55. Hükümet’te 4 Ağustos 1998-11 Ocak 1999 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Öte yandan Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunuydu. 2000’de Kemal Kaçar’ın ölümünün ardından cemaatin liderliğini üstlendi ve 2016’daki ölümüne kadar bu konumunu devam ettirdi. 8 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Denizolgun’un ölümü yıllar sonra yeniden gündeme geldi; 2026’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle mezarının açılması ve ölümünün yeniden incelenmesi kararı verildi.