Geçtiğimiz yıl Kuzey Star'ın 232 milyon dolarlık buzkıran ihalesini iptal eden Moskova yönetimi, bu kez Tataristan'da Türk şirketi Yamata tarafından yürütülen 2,1 milyar dolarlık dev petrokimya sözleşmesini iptal etti.
Ruslar Türkleri feshetti: 2,1 milyar dolardı
Rusya'da Türk müteahhitlik şirketlerinin yürüttüğü dev projelere yönelik iptal kararlarına bir yenisi daha eklendi.Kaynak: Diğer
Yüzde 65'i Biten Projede İmzalar İptal Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre; Rus kamu petrokimya devi SIBUR, Ankara merkezli Yamata şirketiyle yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde inşaatı devam eden ve yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı kauçuk ve plastik üretim hattı projesinde beklenmedik bir kriz patlak verdi.
Bugünkü kurla yaklaşık 100 milyar liralık (182 milyar Ruble / 2.1 milyar dolar) büyüklüğe sahip olan projenin iptali, işin büyük kısmı tamamlanmışken geldi.
2028 yılında faaliyete geçmesi planlanan ve Rusya'nın polistiren ihtiyacını karşılayacak olan "Stiren Zinciri" projesinin halihazırda yüzde 65 oranında tamamlandığı belirtildi.
GEREKÇE
"Yetersiz Personel ve Maaş Krizi" SIBUR'a bağlı Nizhnekamskneftekhim şirketi üzerinden yapılan fesih işlemine gerekçe olarak sahada "yetersiz personel" bulundurulması gösterildi.
Rus medyasında yer alan iddialara göre, işçi maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler de sürecin kopmasına zemin hazırladı.
Olayın hukuki boyutu da hızla büyürken, Amur Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde Türk şirketi aleyhine şimdiden 56 farklı dava açıldığı öne sürülüyor
Olayın hukuki boyutu da hızla büyürken, Amur Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde Türk şirketi aleyhine şimdiden 56 farklı dava açıldığı öne sürülüyor
RUSYA'DA İLK FESİH DEĞİL
Türk Şirketlerine Yönelik İptal Dalgası Büyüyor Son dönemde Rus pazarında iş yapan Türk şirketleri peş peşe sözleşme iptalleriyle karşı karşıya kalıyor.
BUZKIRAN GEMİSİ İPTALİ
Rus liman altyapı işletmecisi Rosmorport, ABD yaptırımları öncesinde Kuzey Star Tersanesi ile 2021 yılında imzaladığı 232 milyon dolarlık iki adet buzkıran gemisi yapım sözleşmesini geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak feshetmişti.
SIBUR'UN İKİNCİ VUKUATI
İptal kararını alan SIBUR şirketi, daha önce de benzer bir hamle yapmıştı. Tataristan'daki EP-600 etilen tesisi inşasında görev alan Türk şirketi Gemont ile yollarını ayıran SIBUR'un bu kararının ardından, 2022 yılının Mart ayında Türk şirketinin ofisine Rus İstihbaratı (FSB) tarafından baskın düzenlenmişti.