Kendisi de oyuncu olan Umut Özkan, takipçileriyle paylaştığı mesajda evlerinin hemen yanındaki binada çıkan yangın sırasında eşiyle birlikte büyük bir panik yaşadıklarını belirtti. Yangının bir anda büyüdüğünü söyleyen Özkan, son anda kedilerini kutularına koyarak evden çıkabildiklerini ifade etti.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Özkan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Binamızın hemen yanında çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkmayı başardık. Gerçekten çok zor ve korkutucu bir andı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.”

Yangından kurtulduktan sonra mahalledeki bir bakkala sığındıklarını da anlatan Özkan, “Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın kapısını ve kalbini açan birinin olması çok değerli” diyerek destek olan komşularına teşekkür etti.