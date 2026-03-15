Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda görülen hareketlilik ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip etmek için “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum nedir?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Akaryakıta yeni zam: Benzin rekora koşuyor: İşte güncel zamlı fiyatlar
ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Eşel mobil sistemine rağmen zamlar devam ediyor. İşte 15 Mart 2026 Pazar itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..Derleyen: Tuğçenur Acar
Akaryakıt kalemlerinden motorinin litre fiyatında 96 kuruş, benzinin litresinde ise 55 kuruşluk artış kaydedildi. Peki, 15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ile motorin fiyatları kaç lira? İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 61.41 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 61.26 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
EŞEL MOBİL NEDİR?
Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında dönem dönem yaşanan artışların enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla uygulanan bir mekanizma olarak biliniyor. Bu sistemde, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki yükselişten kaynaklanan artışların akaryakıtın pompa fiyatına doğrudan yansımaması hedefleniyor. Artışlar, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak fiyatın sabit tutulması sağlanıyor.
Örneğin, motorin fiyatı söz konusu nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş yükseldiğinde, motorinin ÖTV’si aynı miktarda düşürülerek pompa satış fiyatının değişmemesi sağlanıyor. İlerleyen dönemde motorin fiyatlarında düşüş olması halinde ise önce ÖTV tutarı artırılıyor ve daha önce vazgeçilen vergi gelirleri telafi ediliyor.
Bu uygulamayla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketicileri yükselen fiyatların etkisinden korumayı ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi amaçlıyor.