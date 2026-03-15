Akaryakıta yeni zam: Benzin rekora koşuyor: İşte güncel zamlı fiyatlar

Örneğin, motorin fiyatı söz konusu nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş yükseldiğinde, motorinin ÖTV’si aynı miktarda düşürülerek pompa satış fiyatının değişmemesi sağlanıyor. İlerleyen dönemde motorin fiyatlarında düşüş olması halinde ise önce ÖTV tutarı artırılıyor ve daha önce vazgeçilen vergi gelirleri telafi ediliyor.