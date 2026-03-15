Ramazan Bayramı’na az bir süre kala emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili ödeme süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ödeme planına göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli vatandaşların maaş ve ikramiyeleri belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara bir bir yatırılıyor: Kim hangi gün bayram ikramiyesi alacak?
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi farklı günlerde uygulanacak.Derleyen: Baran Yalçın
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEMELER YAPILIYOR
SSK (4A) kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların maaş ve bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı. Her ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde maaş alan emekli vatandaşlar için ödemeler bugün hesaplara aktarılacak.
Maaş ödeme günü ayın 21, 22 ve 23’üne denk gelen emekli vatandaşların maaşları ve ikramiyeleri yarın hesaplara aktarılacak. Ayın 24, 25 ve 26’sında ödeme alan SSK emeklileri ise maaş ve bayram ikramiyelerini 16 Mart tarihinde alacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEME 17 MART TARİHİNDE
Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi farklı tarihlerde belirlenecek. Her ayın 25 ve 26’sında maaş alan Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 17 Mart tarihinde yapılacak.
Maaş günü ayın 27 ve 28’i olan Bağ-Kur emeklileri ise maaş ve bayram ikramiyelerini 18 Mart tarihinde alacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMESİ 19 MART’TA
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaşları ve bayram ikramiyeleri ise 19 Mart tarihinde hesaplara aktarılacak.