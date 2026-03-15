Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
Yapay zeka Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Gençlerbirliği, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. Acaba Volkan Demirel’in öğrencileri mi yoksa Sergen Yalçın’ın ekibi mi kazanacak? İşte tüm detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Yapay zekaya maçın skorunu sorduk.
YAPAY ZEKA ANALİZİ
Süper Lig 26. haftasında Gençlerbirliği evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Sezonun kritik bölümünde oynanacak bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor Sergen Yalçın'ın komutasındaki ekip, Avrupa potasında avantajını sürdürmek istiyor .
Gençlerbirliği ise ligde orta sıralarda kalıcı olmayı hedefliyor.
PUAN DURUMU VE FORM
Beşiktaş Süper Lig’de 25 maç sonunda 13 galibiyet 7 beraberlik 5 mağlubiyet aldı Toplam 46 puanla 4. sırada yer alıyor Takımın attığı gol sayısı 45, yediği gol 30 ve averajı +15 şeklinde.
Son haftalarda formda olan Beşiktaş ligin en golcü ekiplerinden biri Deplasmanda da güçlü performans sergiliyor. Son dönemde gol yememe serileri devam ediyor Avrupa potasında avantaj sağlamak için bu maçı kazanmak zorundalar Motivasyonları yüksek
GENÇLERBİRLİĞİ FORMU
Gençlerbirliği Süper Lig’de 25 maç sonunda 6 galibiyet 7 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. Toplam 25 puanla 13. sırada yer alıyorlar.
Takımın attığı gol sayısı 28, yediği gol 34 ve averajı -6 şeklinde. Son maçlarda istikrarsız oldukları da ayrı bir gerçek.
Takımın başına yeniden Volkan Demirel getirildi. Bu durum Gençlerbirliği'ne ayrı bir motivasyon sağlayabilir.
Gençlerbirliği son 5 maçta galibiyet alamadı, Hücumda sıkıntı yaşıyorlar. Evinde dirençli olabiliyorlar ama Beşiktaş’ın hızlı hücumlarına karşı savunmada zorlanabilirler. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 yenmiş olmaları moral sağlıyor.
TAKTİK VE OLASI SENARYOLAR
Beşiktaş topa sahip olmayı seven bir takım. Kanatlardan yüklenmesi bekleniyor. Gençlerbirliği kontratak ve duran top odaklı oynayacak. Maçın kontrollü ve düşük skorlu geçme olasılığı yüksek. Gençlerbirliği evinde gol bulabilir ama savunma hataları Beşiktaş’a fırsat verebilir.
Beşiktaş net favori. Kadro kalitesi, form ve motivasyon farkı belirleyici olacak. Gençlerbirliği evinde direnç gösterebilir ve bir gol bulabilir fakat Beşiktaş’ın hücum varyasyonları galibiyeti getirecek.
SKOR TAHMİNİ
Bu maç için net skor tahmini olarak Gençlerbirliği 1-2 Beşiktaş öngörüyorum.
Beşiktaş’ın kadro kalitesi, form durumu ve hücum varyasyonları göz önünde bulundurulduğunda deplasmanda kontrollü bir oyunla galibiyete ulaşması muhtemel görünüyor. Gençlerbirliği evinde direnç gösterebilir ama puan alacak kadar etkili olamayabilir.