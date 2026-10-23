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Konferans Ligi'nde yoluna 6 puan ile devam eden Trabzonspor, KuPS Kuopio'nun ardından Hearts takımını da yenmenin coşkusunu yaşarken, UEFA'dan kötü haber geldi.





Bordo-mavililerin Finlandiya deplasmanında KuPS'u mağlup ettiği maçta bordo-mavili taraftarların karıştığı olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu ve UEFA Temyiz Kurulu tarafından para ve taraftara men cezası verildi.

KAPLAN SOFYA'DA TARAFTARINDAN YOKSUN

Trabzonspor'a meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması eylemleri nedeniyle 80.000 euro para cezası verilmesine ve kulübün, UEFA kulüp müsabakaları kapsamındaki bir sonraki deplasman maçında, kendi taraftarlarına bilet satmasının tamamen yasaklanmasına hükmedildi. Karadeniz ekibin sıradaki deplasman karşılaşması CSKA Sofya ile olacak.