Rojin Kabaiş soruşturmasında aile avukatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dosyada şüpheli olduğu iddia edilen bazı kişilerin şikâyeti üzerine ailenin avukatları hakkında soruşturma başlatıldı.
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatlarına soruşturma izni
Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şikâyet üzerine ailenin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç hakkında soruşturma izni verildi.Kaynak: ANKA
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatı Şahin Cangüleç, Adalet Bakanlığı'nın haklarında verdiği soruşturma izni sonrası yazılı savunmalarını sunduklarını belirtti. Dosyaya 6 kişilik daraltılmış baz istasyonu raporunun girdiğini ve DNA incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
DARALTILMIŞ BAZ RAPORU DOSYADA
Adalet Bakanlığı’nın izin vermesinin ardından savcılığın talebi doğrultusunda Avukat Şahin Cangüleç ve Avukat Abdurrahman Karabulut yazılı savunmalarını dosyaya sundu.
Soruşturmanın seyrini etkileyecek en önemli gelişmelerden biri olan daraltılmış baz istasyonu çalışması tamamlanarak dosyaya eklendi.
DNA İNCELEMELERİ VE TELEFON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Raporda 6 kişilik bir isim listesinin yer aldığını belirten Cangüleç, bu kişilerin hat konumları, olay günüyle bağlantıları ve DNA örneklerinin alınıp alınmayacağına ilişkin tahkikatın sürdüğünü aktardı.
Kabaiş’in bedeninde tespit edilen iki farklı erkeğe ait DNA örneğiyle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Yurt dışına gönderilmesine rağmen henüz açılamayan Rojin Kabaiş'in cep telefonu için çalışmaların sürdüğünü kaydeden avukat Cangüleç, soruşturmada henüz somut bir şüpheli veya net delile ulaşılamadığını da ifade etti.