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Kaynak: Diğer

MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı ve Terörsüz Türkiye olarak isimlendirdiği çözüm sürecinde tıkanma noktasına gelindi. MİT ve MGK denetiminde oluşturulacak denetleme kurulu hala kurulmuş değil. MHP, PKK'nın "silahsızlanma" sürecinin sekteye uğramasından kaygı duyuyor.

SÜREÇTE SORU İŞARETLERİ VAR

TBMM’de kurulması beklenen izleme komisyonuna ilişkin hazırlıklar devam ederken, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadında silah bırakma sürecinin nasıl doğrulanacağına dair soru işaretleri öne çıkıyor.

MHP YETERSİZ BULUYOR

MHP kulislerinde, kamuoyuna yansıyan silah bırakma görüntülerinin tek başına yeterli görülmediği, silahsızlanmanın kalıcı olup olmadığının devletin ilgili birimlerince somut biçimde ortaya konulması gerektiği ifade ediliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada Meclis’in açılmasıyla birlikte izleme komisyonunun hızlı şekilde kurulacağını söylemişti. Kurtulmuş, komisyonun yapısı, üye sayısı ve çalışma esaslarının siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini belirtmişti.

Komisyon başlığı, 8 Ekim’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Görüşmede, Çerçeve Yasa sonrası süreç ve Meclis’te oluşturulacak komisyona ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.

MHP KULİSLERİNDE SOMUT TESPİT BEKLENTİSİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre MHP’li isimler, süreçte yeni adımlar atılmadan önce örgütün silah bıraktığının açık ve denetlenebilir biçimde ortaya konulması gerektiğini vurguluyor. Silah bırakma görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde, silahların sonradan yeniden alınması ihtimaline dikkat çekiliyor.

MHP’li bir isim, bu kaygıyı “Silahı bırakır, geri alır. Biz bunu nereden bileceğiz?” sözleriyle dile getirdi. Aynı isim, devletin ilgili kurumlarının sürece ilişkin tespitlerini paylaşması gerektiğini belirterek, “Devletin bunu bize göstermesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaklaşım, MHP’de tartışmanın yalnızca silahların bırakıldığına dair görüntüler üzerinden değil; silahların örgütün erişiminden çıkarılıp çıkarılmadığı ve silahsızlanmanın kalıcılığı üzerinden yürüdüğünü gösteriyor.

Süreç kapsamında 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak yasanın uygulanması için örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve denetimindeki silah ile mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik birimlerince saptanmasına ilişkin MGK doğrulamasının yayımlanması bekleniyor.

AK Parti kaynakları da daha önce, yasanın yürürlüğe girmesi ile uygulama aşamasına geçilmesinin ayrı süreçler olduğuna işaret etmişti. Bu değerlendirmelerde, güvenlik birimlerinin tespitlerinin belirleyici olacağı, olumsuz bir rapor durumunda uygulama aşamasına geçilemeyebileceği belirtilmişti.

PKK’nın çatı yapılanması KCK’nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın, silahların devlete teslim edilmesinin gerekmediği ve başka bölgelerde “öz savunma” amacıyla kullanılabileceği yönündeki açıklamaları da iktidar kanadında rahatsızlık yaratmıştı. MHP kulislerinde dile getirilen son görüşler, benzer çekincelerin ittifakın bu kanadında da sürdüğünü ortaya koyuyor.

KAYNAK: CUMHURİYET