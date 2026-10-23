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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta Fabio Miretti, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptandığı Siyah-beyazlılar tarafından açıklandı.

Kulüp açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verdi

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edilen Fabio Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.