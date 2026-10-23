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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri ortak toplantısının ardından kapsamlı bir açıklama yaptı.

MHP’nin “Türkiye’nin bekasını, milletin huzur ve refahını, devletin bağımsızlığını ve Türk dünyasının birlik ve dirliğini” temel mesele olarak gördüğünü söyleyen Bahçeli, partisinin önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda hareket edeceğini belirtti.

"Türk dünyasının ortak geleceğinin inşası için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulunan Bahçeli, 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

“TÜRKİYE STRATEJİK KUŞATMAYA MARUZ BIRAKILMAK İSTENİYOR”

Bahçeli, Türkiye’nin Akdeniz havzası ve yakın çevresindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Doğu Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya, Batı Asya’dan Kafkasya ve Türkistan’a uzanan coğrafyada yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği ve egemenlik haklarını doğrudan etkilediğini savunan Bahçeli, Türkiye’nin “çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini” öne sürdü.

Türkiye’yi bölgesel gelişmelerin dışında bırakmayı hedefleyen girişimlerin sonuç vermeyeceğini savunan Bahçeli, devletin gerekli tedbirleri alma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

LİBYA MUTABAKATINA DESTEK

Bahçeli’nin açıklamasında Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatı da geniş yer tuttu.

Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakatı onaylamasını “önemli bir gelişme” olarak nitelendiren Bahçeli, anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması açısından önem taşıdığını söyledi.

Bahçeli, mutabakata yönelik itirazların bölgedeki “çıkar mücadelelerini ve nüfuz hesaplarını” ortaya koyduğunu savundu.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki haklarından vazgeçmeyeceğini belirten Bahçeli, Ankara’nın gerektiğinde diplomatik, hukuki ve siyasi araçları kullanacağını kaydetti.

TÜRKİYE’SİZ PROJELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli, Türk dünyasına ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye’yi dışarıda bırakan bölgesel projelere tepki gösterdi.

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin yalnızca güncel jeopolitik hesaplarla açıklanamayacağını söyleyen Bahçeli, ilişkilerin ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde geliştiğini ifade etti.

Önümüzdeki hafta Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin bu açıdan önem taşıdığını belirten Bahçeli, zirveyi “ortak gelecek iradesinin önemli bir tezahürü” olarak nitelendirdi.

ALİYEV VURGUSU

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Ankara’daki zirveye davet etmesini de değerlendirdi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin “günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde” olduğunu söyleyen Bahçeli, iki ülke arasındaki güvenin korunmasının Türk dünyasının geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Bahçeli, devletler arasında görüş ayrılıkları yaşanabileceğini ancak bunların “kardeşlik hukukunu zedelemeden, karşılıklı anlayış ve doğrudan diyalogla” çözülmesi gerektiğini ifade etti.

“ASIL GELİŞMELER GÖLGELENMEK İSTENİYOR”

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarına da değinen Bahçeli, ülkenin sorunlarının çözümsüz olmadığı görüşünü dile getirdi.

Son dönemde bazı başlıkların kamuoyunun dikkatini “asıl gelişmelerden uzaklaştırmak” amacıyla gündemde tutulduğunu savunan Bahçeli, Türkiye’nin önceliklerinin gölgelenmemesi gerektiğini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Bahçeli açıklamasının son bölümünde Cumhur İttifakı’na bağlılık mesajı verdi.

MHP mensuplarının Cumhur İttifakı’nın taşıdığı siyasi sorumluluğun farkında olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin korunması, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile Türk dünyasının geleceğine katkı sunulmasının temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Bahçeli, MHP’nin “Türkiye’nin meselelerine çözüm üretmeye ve Türk milletinin geleceğine hizmet etmeye devam edeceğini” belirterek açıklamasını tamamladı.