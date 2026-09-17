Avrupa futbolunda kulüpler seviyesindeki ikinci önemli organizasyonun 2026-2027 sezonunda lig etabı başladı.

Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Benfica, deplasmanda Milan karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Portekiz ekibinin gollerini Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk gece geride kaldı - Resim : 1
Alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0

Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2

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Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0

Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0