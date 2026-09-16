Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

'BEŞİKTAŞ GİBİ OLMALIYIZ'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi şunları söyledi:

Biz bu lige girmek için çok çalıştık. Üç tane zorlu tur atladık. Şimdi önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz lig etabından üst tura çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık.