Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar Avrupa macerasına taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte maçın saati, yayıncısı ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun perdesini İstanbul'da açıyor. Siyah-beyazlılar, ilk hafta karşılaşmasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 2

Avrupa kupalarında 264 karşılaşmayı geride bırakan Beşiktaş, Marsilya karşısında hem organizasyona 3 puanla başlamayı hem de iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 3

AVRUPA LİGİ'NDE 140. SINAV

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar toplam 139 karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekip bu maçların 62'sini kazanırken 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, organizasyonda 217 gol atarken kalesinde 181 gol gördü.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 4

AVRUPA'DA İÇ SAHADA 133. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 132 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 67 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Rakip filelere 205 gol gönderen Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 5

MARSİLYA İLE 18 YIL SONRA

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya, tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın yolları daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kesişti. Fransa'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanırken Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup etti.

İki ekip böylece 18 yıl sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 6

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 12. MAÇ

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında bir Fransız takımıyla 12. kez mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar daha önce Fransa temsilcilerine karşı çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 15 gol atarken aynı sayıda gol yedi.

Siyah-beyazlılar Avrupa'da daha önce Olimpik Lyon ile 3, Monaco, Marsilya, PSG ve Auxerre ile 2'şer kez karşılaştı.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 7

MARSİLYA'NIN TÜRK TAKIMLARIYLA 11. RANDEVUSU

Marsilya ise bugüne kadar Türk takımlarına karşı 10 Avrupa kupası maçına çıktı.

Fransız temsilcisi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Marsilya, Avrupa kupalarında daha önce Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 8

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 9

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 10

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo düdük çalacak.

Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Simone Sozza olacak.

VAR koltuğunda Michael Fabbri otururken AVAR olarak Valerio Marini görev yapacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 11

'BEŞİKTAŞ GİBİ OLMALIYIZ'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi şunları söyledi:

Biz bu lige girmek için çok çalıştık. Üç tane zorlu tur atladık. Şimdi önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz lig etabından üst tura çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 12

"Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yarın da gerçekten çok önemli, bizim için çok zor bir maç olacak.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 13

TROSSARD YOK

Italiano ayrıca Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 14

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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Marsilya karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Resim: 15

BEŞİKTAŞ'IN MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Vincenzo Italiano'nun Marsilya karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun (Miretti), Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic

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