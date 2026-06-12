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Kaynak: AA

Tayland Kraliyet Ailesi'nin en önemli üyelerinden biri olarak gösterilen Veliaht Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, üç yılı aşkın süredir devam eden tedavi sürecinin ardından 47 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliyet Ailesi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, prensesin perşembe günü yerel saatle 19.48’de hayatını kaybettiği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU SON HAFTALARDA KÖTÜLEŞTİ

Aralık 2022’de köpeklerini eğittiği sırada bilincini kaybeden Prenses Bajrakitiyabha’nın rahatsızlığının kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığı açıklanmıştı. O tarihten bu yana komada tedavi gören prensesin sağlık durumunun son dönemde bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle ağırlaştığı belirtildi. Düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele eden prenses, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KRALİYET TÖRENİYLE UĞURLANACAK

Kraliyet Sarayı, Bajrakitiyabha’nın naaşının Bangkok’taki Büyük Saray Kompleksi içerisinde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu’na nakledileceğini duyurdu. Prenses için Tayland kraliyet geleneklerine uygun olarak en üst düzey devlet töreni düzenlenecek.

HUKUKÇU VE DİPLOMAT KİMLİĞİYLE TANINIYORDU

Kral Maha Vajiralongkorn’un ilk eşi Prenses Soamsawali’den dünyaya gelen tek çocuğu olan Bajrakitiyabha, İngiltere, Tayland ve ABD’de eğitim gördü. Cornell Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan prenses, savcılık yaptıktan sonra Tayland’ın Avusturya Büyükelçisi olarak görev aldı. Birleşmiş Milletler bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Bajrakitiyabha, özellikle kadın hakları ve cezaevlerindeki kadınların koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarıyla uluslararası alanda tanındı.

Tahtın en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen prensesin ölümü, Tayland’da büyük üzüntü yarattı.