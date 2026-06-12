Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede Gülistan Doku'yu arama çalışmaları başlatıldı

Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Dersim’in farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Dersim’in farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.