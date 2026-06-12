Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgelerde arama başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü’nde JÖAK, JAK ve kadavra köpekleriyle arama çalışmaları yürütülüyor.
Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede Gülistan Doku'yu arama çalışmaları başlatıldı
Tunceli'de 9 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları başlatıldı. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın ifadeleri doğrultusunda Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Dersim Merkez’e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Dersim Merkez’e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurturma (JAK) ekipleri tarafından arama yapılıyor.
Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Dersim’in farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Dersim’in farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.
UMUT ALTAŞ’IN İŞARET ETTİĞİ BÖLGEDE ARAMA
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe’de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı” demişti.
Ekipler bugün itibariyle Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması başlattı.