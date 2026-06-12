Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve vatandaşların kamuya olan borçlarını kapsayan yeni yapılandırma düzenlemesini tamamladı. Düzenleme kapsamında vergi borçları, trafik cezaları ve öğrenim kredisi yükümlülükleri başta olmak üzere pek çok kalemde ödeme kolaylığı sunulması öngörülüyor.
Borcu olanlara uzun vadeli çözüm yolda...Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisine taksit geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor. Vergi, trafik cezası, harç ve öğrenim kredisi borçları uzun vadeli taksitlendirilebilecek.Kaynak: Haber Merkezi
72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Yeni düzenlemeye göre kamuya olan borçlar, mükellefin mali durumuna göre 36 ile 72 ay arasında değişen vadelerle taksitlendirilebilecek. Standart ödeme süresi 36 ay olarak belirlenirken, ekonomik açıdan zor durumda olan mükellefler için bu süre 48 aya, daha ağır şartlardaki borçlular için ise 72 aya kadar uzatılabilecek.
Öte yandan KDV ve BSMV borçlarında en fazla 12 taksit imkânı sağlanacak. İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kuruluşlar için ise daha esnek ödeme planları devreye alınacak ve bu kapsamda borçların 70 taksite kadar yapılandırılabilmesi mümkün olacak.
LİMİT 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI
Yeni düzenleme kapsamında teminatsız yapılandırma sınırında da önemli bir artışa gidiliyor. Daha önce 1 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı aranmazken, yeni tebliğ ile bu sınır 10 milyon TL’ye yükseltiliyor. Buna göre, kamu borçlarının yapılandırılmasında 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için teminat talep edilmeyecek. 10 milyon TL’yi aşan borçlarda ise yalnızca aşan tutarın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
Örneğin, 20 milyon lira vergi borcu olan bir mükellef, borcun ilk 10 milyon lirası için teminat vermeyecek. Kalan 10 milyon liranın yarısı olan 5 milyon lira için ise teminat olarak bankalardan alınacak teminat mektubu ya da vergi dairesine sunulacak taşınmaz ipoteğini gösterecek. Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL'ye çıkarılması durumunda vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma imkanından yararlanabileceği belirtiliyor.
SON TARİH BELLİ OLDU
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süreci 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. İlk taksit ödemelerinin ise Eylül 2026 itibarıyla başlaması planlanıyor. Başvurular elektronik ortam üzerinden, vergi dairelerine doğrudan ya da posta yoluyla gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hâlihazırda ödeme süreci devam eden veya inceleme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmelerin de yeni düzenleme kapsamına dahil edilmesi öngörülüyor.
DÜZENLEME HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında bırakılacak.