Borcu olanlara uzun vadeli çözüm yolda...Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisine taksit geliyor

LİMİT 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Yeni düzenleme kapsamında teminatsız yapılandırma sınırında da önemli bir artışa gidiliyor. Daha önce 1 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı aranmazken, yeni tebliğ ile bu sınır 10 milyon TL’ye yükseltiliyor. Buna göre, kamu borçlarının yapılandırılmasında 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için teminat talep edilmeyecek. 10 milyon TL’yi aşan borçlarda ise yalnızca aşan tutarın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.