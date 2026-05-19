Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı

O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı

Tayland, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 93 ülke için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürme kararı aldı. Yetkililer, düzenlemenin gerekçesi olarak sistemin yasa dışı faaliyetlerde kötüye kullanılmasını gösterdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 1

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 93 ülke için vizesiz kalış süresini düşürme kararı aldı.

1 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 2

Tayland Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024’te 60 güne çıkarılan vizesiz kalış süresi yeniden 30 güne indirilecek.

2 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 3

Yetkililer, kararın gerekçesi olarak uzun süreli vizesiz giriş uygulamasının bazı yabancılar tarafından yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılmasını gösterdi.

3 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 4

GEREKÇE: YASA DIŞI KULLANIM İDDİALARI

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek, mevcut sistemin kaçak çalışma, yasa dışı işletme faaliyetleri ve dolandırıcılık gibi suçlara zemin hazırladığını ifade etti.

Sözcü, göç denetimlerinin de önümüzdeki dönemde daha sıkı hale getirileceğini açıkladı.

4 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 5

KARA SINIRLARINA DA SINIRLAMA

Yeni düzenlemeyle birlikte kara sınır kapılarından yapılacak vizesiz girişlere de kısıtlama getirilecek. Buna göre yabancıların 30 günlük vizesiz giriş kapsamında kara sınırlarından yılda en fazla iki kez ülkeye giriş yapabileceği belirtildi.

5 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 6

TURİZM VE EKONOMİK HEDEFLER

Turizmin, Tayland ekonomisinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğu hatırlatılırken, yılın ilk çeyreğinde turist sayısında yüzde 3,4’lük düşüş yaşandığı açıklandı.

6 7
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı - Resim: 7

Buna rağmen hükümet, 2025 yılı için belirlenen 33,5 milyon turist hedefini koruduklarını bildirdi.

Yeni vize düzenlemesinin yürürlük tarihinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro