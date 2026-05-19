Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 93 ülke için vizesiz kalış süresini düşürme kararı aldı.
O ülkeden Türkiye'ye vize değişikliği kararı: Süre kısaltıldı
Tayland, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 93 ülke için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürme kararı aldı. Yetkililer, düzenlemenin gerekçesi olarak sistemin yasa dışı faaliyetlerde kötüye kullanılmasını gösterdi.
Tayland Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024’te 60 güne çıkarılan vizesiz kalış süresi yeniden 30 güne indirilecek.
Yetkililer, kararın gerekçesi olarak uzun süreli vizesiz giriş uygulamasının bazı yabancılar tarafından yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanılmasını gösterdi.
GEREKÇE: YASA DIŞI KULLANIM İDDİALARI
Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek, mevcut sistemin kaçak çalışma, yasa dışı işletme faaliyetleri ve dolandırıcılık gibi suçlara zemin hazırladığını ifade etti.
Sözcü, göç denetimlerinin de önümüzdeki dönemde daha sıkı hale getirileceğini açıkladı.
KARA SINIRLARINA DA SINIRLAMA
Yeni düzenlemeyle birlikte kara sınır kapılarından yapılacak vizesiz girişlere de kısıtlama getirilecek. Buna göre yabancıların 30 günlük vizesiz giriş kapsamında kara sınırlarından yılda en fazla iki kez ülkeye giriş yapabileceği belirtildi.
TURİZM VE EKONOMİK HEDEFLER
Turizmin, Tayland ekonomisinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğu hatırlatılırken, yılın ilk çeyreğinde turist sayısında yüzde 3,4’lük düşüş yaşandığı açıklandı.
Buna rağmen hükümet, 2025 yılı için belirlenen 33,5 milyon turist hedefini koruduklarını bildirdi.
Yeni vize düzenlemesinin yürürlük tarihinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.