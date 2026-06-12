BYD’nin kararı Manisalıları şoke etti: “Kendileri kaybetti, onların BYD’si varsa bizim de…”

Manisa herhangi bir şey kaybetmez. Manisa her zaman için kazanır. Liman şehri olan İzmir'e, Çandarlı'ya yakın olmasından dolayı, verimli arazilerinden olmasından dolayı, işçi potansiyelinin çok olmasından dolayı Manisa'ya her zaman için yatırımı yapmak için sıraya giren firmalar olur. Bu firmalar BYD olur, Volkswagen olur, başkası olur hiç önemli değil. Kazanan her zaman Manisa olur. Kaybeden o yatırımı yapmayacak olan veya Manisa'ya fake atan firma kaybeder diye düşünüyorum" dedi.