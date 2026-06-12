Reaktör tankındaki sızıntı felakete yol açtı: Özel ekipler alarma geçti

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.