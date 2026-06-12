Yeniçağ Gazetesi
12 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında sanat, iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerin de yer aldığı 23 şüpheliye ilişkin süreç tamamlandı.

1 6
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 2

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

2 6
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 3

ŞÜPHELİLER SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

Şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

3 6
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 4

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari,

4 6
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 5

Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 6
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı - Resim: 6

16 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro