İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında sanat, iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerin de yer aldığı 23 şüpheliye ilişkin süreç tamamlandı.
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı.Kaynak: DHA
Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ
Şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na getirilerek kan ve saç örneği verdi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma çerçevesinde Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari,
Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
16 İSİM SERBEST BIRAKILDI
Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.