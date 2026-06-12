Ankara kulisleri, AK Parti cephesinden art arda gelen ekonomik iyileşme mesajları ve yeni anayasa referandumu iddialarıyla hareketlendi. İktidar kanadından gelen refah artışı açıklamaları, "Önce zam, sonra sandık mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Emekli maaşına ek zam açıklaması: Mehmet Şimşek ve AK Partili isim neler söyledi?
AK Parti cephesinden dar gelirliye refah artışı mesajları gelirken, Ankara kulisleri 2026-2027 yılları için planlanan yeni anayasa referandumu öncesi zam hazırlığı iddialarıyla dalgalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Meclis karar alırsa uygularız" diyerek topu vekillere attı.Gülsüm Hülya Sundu
AK Partili Yaşar Kırkpınar'ın enflasyonun yüzde 32'ye gerilediğini ve asgari ücretli ile emekliye refah artışı sağlanacağını belirtmesi kulisleri dalgalandırdı. Başkentte, bu refah vaatlerinin 2026-2027 yıllarında planlanan olası bir anayasa referandumunun altyapısı olduğu konuşulurken, gözler milletvekillerinin zam taleplerini dinleyen ve topu Meclis'e atan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın TBMM kürsüsünden yaptığı ekonomik değerlendirmeler dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünün altını çizen Kırkpınar, kişi başına düşen milli gelirin 17 bin doların üzerine çıktığını ve ihracatın 273 milyar doları aştığını belirtti.
İşsizlik oranlarının tek haneli rakamlara indiğini vurgulayan Kırkpınar, enflasyon rakamlarının yüzde 67'lerden yüzde 32'lere gerilediğini ifade etti. Kırkpınar, tüm olumsuzluklara rağmen ekonomi programının çalıştığını vurgulayarak, bereketiyle gıdaya erişimin daha ucuz olacağı bir sezon yaşanacağına inandığını dile getirdi.
Kırkpınar'ın konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise dar gelirli vatandaşlara yönelik verdiği mesajlar oldu.
İktidarın önümüzdeki süreçteki hedeflerine değinen Kırkpınar, başta emekliler olmak üzere asgari ücretlilere ve tüm ülke insanına en iyi, en güzel refahın sunulması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretle çalışacaklarını ifade ederek gelir artışı beklentilerine yeşil ışık yaktı.
Meclis kürsüsünden verilen bu iyimser mesajlar, siyasi kulislerde giderek daha yüksek sesle dillendirilen "yeni anayasa ve referandum" hazırlıklarını akıllara getirdi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın referandumu işaret edip halkın önüne sandık getirmek istediklerini söylemesi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları için 2026 sonu, 2027 dönemini telaffuz etmesi başkentte siyasetin tansiyonunu yükseltmişti.
Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, iktidar cephesinde referandum takvimi netleştikçe halkın karşısına güçlü bir destekle çıkabilmek için ekonomide somut adımlar atılması planlanıyor. Özellikle oy potansiyelinde kritik bir role sahip olan emeklilerin ve asgari ücretlilerin kapısının, olası bir sandık öncesinde hükümet tarafından mecburen çalınacağı ve bu refah artışlarının referandum stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirileceği öne sürülüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu süreçte ekonomi yönetiminin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarına başladı. İlk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi vekilleriyle bir araya gelen Şimşek'e, toplantıya katılan milletvekillerinin neredeyse tamamı tarafından emekli maaşları ile asgari ücretin artırılması yönündeki talepler iletildi.
Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, emekli maaşlarında yıllar içindeki döviz bazlı değişime dikkat çekerek 2002’de en düşük emekli aylığının 40 dolar seviyesinde olduğunu, bugün ise bu rakamın 400 dolar civarına çıktığını hatırlattı.
Asgari ücrette de benzer bir durumun söz konusu olduğunu belirten Şimşek, zam beklentilerine ilişkin olarak topu yasama organına attı. Bakan Şimşek, sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa bunu uygulayacaklarını, yapılan her işlemin Meclis’in aldığı kararlara göre şekillendiğini vurguladı.