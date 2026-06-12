Emekli maaşına ek zam açıklaması: Mehmet Şimşek ve AK Partili isim neler söyledi?

İktidarın önümüzdeki süreçteki hedeflerine değinen Kırkpınar, başta emekliler olmak üzere asgari ücretlilere ve tüm ülke insanına en iyi, en güzel refahın sunulması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretle çalışacaklarını ifade ederek gelir artışı beklentilerine yeşil ışık yaktı.