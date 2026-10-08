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Uber, uzun süredir Türkiye’de sarı taksi taşımacılığına aracılık ediyordu. Şirket, 2025'te Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolara satın alarak yemek ve hızlı teslimat pazarına girdi. 2026'nın başında ise GetirYemek’i 335 milyon dolara satın aldı ve iki platformu UberEats çatısı altında birleştirdi. Yatırım hedefinin artırılması bu hamlelerin ardından geldi.

İSTANBUL’DAKİ TEKNOLOJİ MERKEZİ DÜNYAYA TEKNOLOJİ ÜRETECEK

İstanbul’da kurulacak Uber Teknoloji Merkezi, ABD dışındaki dördüncü teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor. Merkezde Türkiye operasyonlarının yönetiminin yanı sıra yapay zeka, makine öğrenimi, büyük dil modelleri, gerçek zamanlı veri işleme, dağıtık sistemler ve mobil teknolojiler alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Türkiye’de geliştirilen teknolojiler, Uber’in dünya genelindeki platformlarında kullanılacak.

Uber’in Operasyondan Sorumlu Başkanı Andrew Macdonald’ın açıklamalarına göre yatırım hedefi 300 milyon dolar artırıldı. Şirket, Maslak’ta yeni bir ofis yatırımı yapmayı ve teknoloji merkezindeki mevcut 180 kişilik başlangıç ekibini iki katından fazla büyütmeyi hedefliyor.

ELEKTRİKLİ MOBİLİTE İÇİN BİNBİN İLE İŞ BİRLİĞİ

Uber, elektrikli mobilite alanında da büyümeyi hedefliyor. Ağustos 2026'da Uber ile BinBin arasında stratejik iş birliği için mutabakat imzalandı. Anlaşmaya göre kullanıcılar tek uygulama üzerinden taksiler ile BinBin arasında geçiş yapabilecek. Taksiyle başlayan yolculuk, BinBin’in elektrikli mobilite araçlarıyla tamamlanabilecek. İş birliğiyle Türkiye’deki elektrikli araç ekosistemine katkı sağlanması, taksi sektörünün modernizasyonu ve elektrikli araçlara geçişin desteklenmesi amaçlanıyor.

“TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUSU YATIRIM KARARLARINI DESTEKLİYOR”

Macdonald, Türkiye’nin genç nüfusunun, büyük şehirlerinin, turizm potansiyelinin ve güçlü ekosisteminin yatırım kararlarını desteklediğini belirtti. Trendyol Go’nun ardından GetirYemek hamlesinin de yerel deneyim ve yetenekleri Uber’in global teknoloji altyapısıyla birleştirerek Türkiye ekosistemine katkıyı artırma hedefinin parçası olduğunu ifade etti.