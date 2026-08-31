1000 Yatırımlar Holding, Türkiye’deki taksi ekosistemini modernize etmek ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla küresel ulaşım teknolojileri lideri Uber ile bir mutabakat metni imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre işbirliği; Uber’in uluslararası teknoloji altyapısı ile 1000 Yatırımlar Holding ve bünyesindeki BinBin’in yerel operasyon gücünü tek bir potada eritmeyi hedefliyor. Temel amaç ise taksilerin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmak, işletim maliyetlerini aşağı çekmek ve taksi sürücülerinin uzun vadeli kazanç potansiyellerini desteklemek olarak açıklandı. Bu stratejik adımın, karbon emisyonlarını düşürerek daha temiz şehirler inşa etme vizyonuna büyük katkı sağlaması bekleniyor.

"TAKSİ ESNAFININ KAZANCINI DESTEKLEYECEK YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ"

Anlaşmanın Türkiye’nin ulaşım ekosistemi adına çok önemli bir kazanım olduğunu belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Ludovic Georges, platform olarak taksi esnafına sürdürülebilir bir gelir ve düzenli talep yaratma hedeflerine bağlı olduklarını vurguladı. Georges, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BinBin ile hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, taksi sektörünün geleceğine verdiğimiz desteği bir üst seviyeye taşıyor. Hedefimiz hem taksilerin elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmak hem de sunacağımız yenilikçi çözümlerle esnafın işletme maliyetlerini düşürerek gelirlerini artırmaktır."

"YEREL GÜÇ İLE KÜRESEL TEKNOLOJİYİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

Şehir içi ulaşımın geleceğinin güçlü işbirlikleriyle inşa edileceğine dikkat çeken 1000 Yatırımlar Holding Genel Müdürü Ardan Küçük ise sürdürülebilir şehirler yaratma vurgusu yaptı:

"Sadece teknoloji odaklı değil, aynı zamanda temiz ulaşımı merkezine alan verimli bir taksi ekosistemi kurmak için kritik bir adım atıyoruz. Uber’in global erişim gücünü, BinBin’in yeşil ulaşımdaki saha tecrübesiyle harmanlayarak sürücüler, yolcular ve şehirlerimiz için kalıcı değer yaratacak bir model geliştiriyoruz. Geniş şarj altyapımız ve sektördeki tecrübemizle taksi esnafının masraflarını hafifletirken, şehir içi ulaşımı daha temiz bir geleceğe taşıyacağız."