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Kaynak: AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her yıl 11 Haziran'ı takip eden ilk pazar günü kutlanan Toprak Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Günümüzde toprağın öneminin her zamankinden daha kritik bir noktaya ulaştığını belirten Bayraktar; gıda güvenliğinin tarıma, tarımın ise doğrudan toprağa bağlı olduğunun altını çizdi.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir toprak yapısının ancak bilinçli tarım, dengeli gübreleme ve doğru su yönetimiyle inşa edilebileceğini ifade eden TZOB Başkanı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu arazi kaybı tehlikesine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

TARIM ARAZİLERİ 27 MİLYON HEKTARDAN 24 MİLYONA GERİLEDİ

Nüfus artışı, plansız kentleşme, hızlı sanayileşme ve altyapı projeleri gibi etkenlerin verimli tarım alanlarını her geçen gün yok ettiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri aktardı:

"Ülkemizin tarım alanları son 30 yıllık süreçte yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara geriledi. Topraklarımızın büyük bir kısmı, artık kriz boyutuna ulaşan ciddi bir erozyon tehdidi altında adeta eriyip gidiyor. TZOB olarak tarımın en temel sermayesi olan bu verimli arazilerin korunmasını hayati bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz."

KRİZDEN ÇIKIŞ FORMÜLÜ: KORUYUCU TARIM VE AKILLI SULAMA

Yaşanan bu olumsuz tablodan kurtulmak ve küresel gıda arzını güvence altına almak için acilen tarım metotlarının değiştirilmesi gerektiğini savunan Bayraktar, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

-Doğrudan Sürüm Azaltılmalı: Toprağın yapısını korumak ve organik madde miktarını artırmak adına, toprağın doğrudan sürülmesini minimuma indiren "koruyucu tarım" uygulamalarına bir an önce geçilmelidir.

-Akıllı Sulama Teknikleri: Su israfını engellemek ve toprağın çoraklaşarak tuzlanmasının önüne geçmek için damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.

-Arazi Toplulaştırması: Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırma çalışmaları çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır.

HOBİ BAHÇELERİNE SIKI DENETİM, SANAYİDE DOĞRU PLANLAMA

Tarımsal işletme yapılarına zarar veren ve arazilerin bölünmesine yol açan hobi bahçesi faaliyetlerine de değinen Bayraktar, bu alanlara yönelik idari denetimlerin artırılması ve yasal mevzuatların hiçbir taviz verilmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, açıklamasını şu uyarılarla sonlandırdı: "Konut, sanayi, turizm, madencilik ve altyapı yatırımları planlanırken, öncelik kesinlikle tarımsal verimliliği düşük olan çorak alanlara verilmelidir. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazilerimiz, meyve bahçelerimiz ve zeytinliklerimiz, gelecek nesillerin gıda güvencesi adına çok büyük bir titizlikle muhafaza edilmek zorundadır."