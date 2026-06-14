Akaryakıt firmalarına yeni vergi düzenlemesi: Artık 5 kat teminat verecekler

Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve basın yayın ilkeleri ile Kanun hükümlerine istinaden Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri vesair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

Gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Bu ilkelere aykırılık, ilgililerin şikayeti üzerine veya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.