Avustralya maçı sonrası Nihat Kahveci’den Montella ve oyunculara eleştiri yağmuru

Yayın esnasında hissettiği üzüntüyü açıkça paylaşan Nihat Kahveci, “Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.