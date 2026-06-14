Dünya Kupası açılış mücadelesinde Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından, eski milli oyuncu Nihat Kahveci Kontraspor ekranlarında ay-yıldızlı ekibe yönelik sert eleştiriler yöneltti.
Avustralya maçı sonrası Nihat Kahveci’den Montella ve oyunculara eleştiri yağmuru
Avustralya yenilgisi sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor’da A Milli Takım’ı sert sözlerle eleştirdi. Performansı yetersiz bulan Kahveci, hem oyuncuların sahadaki oyunu hem de teknik ekibin tercihlerini eleştirerek maç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın bitimiyle beraber derin bir hüsran içinde olduğunu gizlemeyen ünlü yorumcu, hem sahadaki futbolcuları hem de teknik heyeti sert sözlerle eleştirdi.
Yayın esnasında hissettiği üzüntüyü açıkça paylaşan Nihat Kahveci, “Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.
Milli futbolcuların performans yönünden beklentilerin çok uzağında kaldığına dikkat çeken kahveci, eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:
“Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı."
İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum.”
Rakip takımın taktiğine sadık kaldığını ancak Türkiye'nin kimliğini sahaya yansıtamadığını belirten tecrübeli futbol adamı, “Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak…"
"Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik.” değerlendirmesinde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyuna müdahalelerini de ağır bir dille eleştiren Kahveci, görüşlerini “Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende."
"Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi.” sözleriyle aktardı.
Genel takım performansına dair memnuniyetsizliğini net bir şekilde ortaya koyan ünlü yorumcu, “Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı” şeklinde konuştu.
Sahada olumlu işler yapan bir ismin bulunmadığını savunan Kahveci, “Çok da doğru yapan yoktu ha bu arada” diyerek sonraki programlarda futbolcuları tek tek analiz edeceğini belirterek sözlerini noktaladı.