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CHP'li Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri, bugün 16.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan programla AK Parti'ye geçecek.

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen 18 belediye bulunuyor. Bunlardan 17'si belediye başkanı 1' belediye başkan vekiliydi. AK Parti, bugün bünyesine katacağı 3 CHP'li belediye başkanıyla sandıkta kaybettiği toplamda en az 21 belediyeyi transferlerle kazanmış olacak.

MİLYONLARCA OY AK PARTİ'YE TAŞINDI

2024 yılından bu yana milyonlarca seçmenin CHP'den yana kullandığı oy tercihi, belediye başkanları ve birkaç meclis üyesinin ikna edilmesiyle AK Parti'ye taşındı. Belediyelerin el değiştirmesi toplumda etik değer kaygısı yaratırken, siyasetçilerin bu yönde bir kaygılarının olmadığı süreç içerisinde görüldü.

CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen belediyelerin listesi şöyle:

19 Şubat 2025 -Hamit Tutuş -Belediye Başkanı - Hasankeyf (Batman)

14 Ağustos 2025 - Özlem Çerçioğlu - Büyükşehir Belediye Başkanı (Aydın)

14 Ağustos 2025 - Mustafa İberya Arıkan - Belediye Başkanı (Söke-Aydın)

14 Ağustos 2025 - Ahmet Kaya - Belediye Başkanı - (Yenipazar - Aydın)

14 Ağustos 2025 - Malik Evren Dinç - Belediye Başkanı - Sultanhisar (Aydın)

14 Ağustos 2025 - Ali Kemal Soytürk - Belediye Başkanı - Bozdoğan (Aydın)

14 Ağustos 2025 - Yıldız Akgün - Belediye Başkanı - Koçarlı (Aydın)

13 Eylül 2025 - Özlem Vural Gürzel - Belediye başkanvekili (Beykoz)

12 Mayıs 2026 - Burcu Köksal - Belediye Başkanı - Afyonkarahisar

12 Mayıs 2026 - Veysel Topçu - Belediye Başkanı - Dinar (Afyonkarahisar)

12 Mayıs 2026 - Umut Yılmaz - Belediye Başkanı - Şehitkamil (Gaziantep)

12 Mayıs 2026 - Mustafa Güzel - Belediye Başkanı - Karkamış (Gaziantep)

12 Mayıs 2026 - Cemal Yıldırım - Belediye Başkanı - Buharkent (Aydın)

12 Mayıs 2026 - Levent Aksu - Belediye Başkanı - İncirliova (Aydın)

12 Mayıs 2026 - Ali Kaplan - Belediye Başkanı - Atça Beldesi (Aydın)

12 Mayıs 2026 - Murat Gün - Belediye Başkanı - Salavatlı Beldesi (Aydın)

25 Haziran 2026 - Mesut Özarslan - Belediye Başkanı - Keçiören (Ankara)

25 Haziran 2026 -Mehmet Özcan - Belediye Başkanı - Keşan (Edirne)

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nihn de bugün bu listeye eklenmesi bekleniyor.

TUZLA'DA NE OLDU?

Tuzla'da usulsüz imar planlarını İBB Meclisi'nde geçiremeyen Eren Ali Bingöl, İBB'yi karşısına almış ve adeta muhalif gibi İBB'yi eleştirmişti. Bu çıkışların ardından Bingöl, dün yaptığı paylaşımda "Tuzlalılar müsterih olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım…" dedi. Bingöl'ün bu paylaşımı da "AK Parti'ye geçiyor" olarak yorumlanmıştı.

KARTAL BELEDİYESİ'NİN DE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, haftalardır parti yöneticileriyle irtibatının olmadığı, Yüksel'in telefonlara yanıt vermediği ve AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.