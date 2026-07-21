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CHP'de bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor. İBB Meclisi'nin Tuzla'daki usulsüz yapılaşmaya izin vermemesinin ardından CHP ile iplerini koparma noktasına gelen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün, 5 meclis üyesiyle beraber AK Parti'ye geçeceği ve kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürüldü.

Gazeteci Aytunç Erkin'in aktardığına göre Bingöl, yakın çevresine, "14 Ağustos'ta CHP'den istifa edeceğim. Kararımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettim. Benimle birlikte 5 belediye meclis üyemiz de AK Parti'ye gelecek" dedi.

TUZLA BELEDİYE MECLİSİNDE SON DURUM NE?

Aytunç Erkin'in bu söyleminin ardından gözler Tuzla Belediye Meclisi'ne çevrildi. Meclis dağılımında CHP'nin 23, AK Parti'nin 12 ve MHP'nin 2 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Eren Ali Bingöl2ün 5 meclis üyesini de yanında götürmesi durumunda Tuzla Belediye Meclisi'nde dengeler de değişecek. CHP'nin 18 üyeye düşmesi beklenirken, AK Parti ve MHP grubu 19 üyeye ulaşacak. Böylece Tuzla'da hem belediye, hem de belediye meclisi AK Parti'ye geçmiş olacak.