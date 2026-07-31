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31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen toplam belediye başkanı sayısı 17.

Sırada Tuzla, Şile ve Çekmeköy belediyeleri olduğu iddiası gündemdeki erini korurken Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede binlerce aileyi doğrudan ilgilendirdiğini iddia ettiği imar sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bingöl, iki yıldır sorunun çözümü için çaba gösterdiğini belirterek, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile konu hakkında büyük bir fikir ayrılığı yaşadıklarını belirten Bingöl, "İdarenin yaptığı hatanın bedelini Tuzlalı mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net: Hayır. Vatandaş bu bedeli ödememeli" dedi.

İMAR PLANI HAZIRLANDI, İBB'YE GÖNDERİLDİ

Bingöl, mevcut hakların korunmasına yönelik hukuki modeller üzerinde çalıştıklarını, farklı çözüm önerilerini ilgili kurumlarla değerlendirdiklerini anlattı.

Yapılan görüşmeler sonucunda sorunun imar planı düzenlemesiyle çözülebileceği yönünde ortak bir değerlendirme ortaya çıktığını belirten Bingöl, ilçe belediyesi olarak gerekli adımları attıklarını söyledi.

Bingöl, hazırlanan imar planının İBB'ye gönderildiğini ve belediye meclisinde gerekli kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti.

16 BİN DAİRE İÇİN KRİTİK TALİMAT

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imar planının yürürlüğe girmesine yalnızca bir gün kala İBB tarafından bir teftiş raporu gönderildiğini açıkladı.

Bingöl'ün aktardığına göre raporda; yapı ruhsatlarının iptal edilmesi, mühürleme işlemlerinin başlatılması ve buna bağlı olarak 16 bin dairenin elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin iptal edilmesi talep edildi.

Raporda ayrıca binaların yıkılmasının da dahil olduğu yasal sürecin işletilmesinin istendiği belirtildi.

TUZLA BELEDİYESİ'NDEN İBB KARARINA İTİRAZ

Bingöl, söz konusu gelişmenin ardından Tuzla Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplandığını söyledi.

Mecliste, İBB'nin kararına uyulmaması, vatandaşların evlerinin yıkılmaması ve İBB'nin talebinin reddedilmesi yönünde karar alındığını belirten Bingöl, durumun İBB'ye bildirildiğini söyledi.

Bingöl ayrıca konunun İBB Meclisi'nde görüşüleceğinin kendilerine iletildiğini, ancak 13 Temmuz Pazartesi günü toplanan meclisin gündemine alınan konunun daha sonra gündemden çıkarıldığını öne sürdü.

"TUZLALI'NIN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM"

Yaşanan süreci vatandaşlardan gizleyemeyeceğini belirten Bingöl, Tuzla'da yaşayan insanların geleceğini ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Bingöl, "Benim görevim ne? Tuzlalı komşularımızın hakkını ve hukukunu korumak" diyerek, hiçbir ailenin evinin geleceği konusunda endişe yaşamasını kabul etmeyeceğini ifade etti.

Sürecin siyaset üzerinden değil, hukuk, vicdan ve Tuzlalıların hakkı üzerinden yürütüleceğini belirten Bingöl, vatandaşların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan Eren Ali Bingöl'ün paylaşımına yorum yağıyor.