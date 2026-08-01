İzmit Belediyesi'ni 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Nevzat Doğan kazanmıştı. 2014-2019 yılları arasında belediyeyi yöneten Doğan, özellikle kiralık fotokopi makineleriyle belediyeyi büyük zarara uğratmıştı. Doğan dönemine ait bir başka iddiayı gazeteci Murat Ağırel yeniden gündeme getirdi.

Ağırel, İzmit'in AK Parti'de olduğu dönemdeAK Parti Milletvekili Emine Zeybek’in gelininin belediyeye sahte diplomayla işe alındığını söyledi.

Ağırel'in söyledikleri şöyle:

"O dönemde işe alınan AKP'li, sahte diplomayla girmişler değerli dostlar, sahte diplomayla.

Bir de işten çıkarıldığı için tekrardan mahkemeye başvurmuş, birikmiş alacaklarını da almış. Fatma Hürriyet Kaplan bununla ilgili tekrar dava açıyor, o alacakların tahsiline uğraşıyor. Kim tutuklanıyor? Fatma Hürriyet Kaplan tutuklanıyor.

Başka ne diyor? Diyor ki; belediyenin iştirak şirketlerinden siz, mali müşavirlik adı altında milyonlarca fatura kesmişsiniz diyor beyefendiye. Nerede diyor? İzmit Belediyesi'nin canlı yayınında bütün halkın önünde yüzlerine karşı söylüyor, belgesini sunuyor.

"ZEMZEMLE Mİ YIKANDINIZ?

Peki, 'bu operasyonlar siyasi değil' diyorsunuz değil mi? Bu kişilere soruşturma açıldı mı? Bir operasyon duydunuz mu? Sayın Leyla Usta, AKP milletvekili diyor ki; 'En çok soruşturma AKP'li belediyelere açıldı' diyor. Ya arkadaş, zemzemle mi yıkanmış hepsi ya? Bir tane sabah şafak operasyonunda alınan bir belediye başkanı görüyor musunuz?

"KESKİN BELEDİYE BAŞKANI CEZA ALDI AMA GÖREVE DEVAM ETTİ"

Keskin Belediye Başkanı yargılandı yolsuzluktan, yargılanırken tutuksuz yargılandı, belediye başkanlığına devam etti. Ceza aldı, belediye başkanlığına devam etti. Biz haber yaptık onu, haber yaptıktan sonra görevden el çektirildi. Ceza aldı bak, daha cezaevine girmedi, istinafa gitti.

Ya insanlar daha hiçbir suçlama yokken gözaltına alınıyor. Bursa'da gördüğünüz gibi 16 kişi tahliye edildi. Demek ki tutuksuz da yargılanabilirmiş. Bakın çağırıyorsunuz gazetecileri, çağırıyorsunuz diğer insanları ifadeye, gelip ifade veriyorlar. Koşa koşa geliyor herkes. Yargıdan kim..."