TUTUMLU LİDERDEN "LÜKS" HARCAMA İDDİASINA

Almanya’da eski Başbakan Angela Merkel’in görev sonrası giderlerine ilişkin resmi veriler, ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Alternative für Deutschland (AfD) partisinin soru önergesi üzerine açıklanan rakamlara göre, Merkel’in Haziran 2024’ten itibaren sadece saç tasarımı ve makyaj hizmetleri için kamu bütçesinden 64 bin 677 euro harcandığı belirlendi. Bu rakam, ek giderlerle birlikte toplamda 100 bin euro (yaklaşık 5,3 milyon TL) barajını aşmış durumda.

AYLIK BAKIM MASRAFI 3 BİN EURO

Açıklanan detaylar, harcamaların özellikle 2025 yılında zirve yaptığını gösteriyor. Yalnızca bu yılın ilk aylarında yapılan 36 bin 354 euroluk ödeme, Merkel’in aylık bakım masrafının ortalama 3 bin euroya tekabül ettiğini ortaya koydu. Bu tutara, Merkel ile birlikte seyahat eden stilistlerin konaklama ve ulaşım giderlerinin de dahil edilmesi, eleştirilerin dozunu artırdı.

BAŞBAKANLIK: KİŞİSEL DEĞİL, GÖREVLE BAĞLANTILI

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Federal Başbakanlık, harcamaları savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Eski başbakanlar görevden ayrılsalar dahi uluslararası temaslarını sürdürmekte ve kamuoyu önünde rol almaya devam etmektedir. Bu nedenle söz konusu harcamalar kişisel bir tercih değil, temsil göreviyle bağlantılı zorunlu giderlerdir."

ESKİ VE YENİ KIYASLAMASI: SCHOLZ VE MERZ

Tartışmanın bir diğer boyutu ise diğer liderlerin harcamaları oldu. Merkel’den görevi devralan Olaf Scholz’un benzer bir dönemde bu çapta bir bakım harcaması yapmadığı görüldü.

VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN SERT TEPKİ

Almanya Vergi Mükellefleri Derneği (BdSt) Başkanı Reiner Holznagel, harcamaları "kamuoyuna açıklanması imkansız bir durum" olarak nitelendirdi. Holznagel, siyasetçilerin kişisel bakım giderlerini kendi özel bütçelerinden karşılaması gerektiğini vurgulayarak, kamu bütçesinin bu tür kalemler için kullanılmasının "temsil" sınırlarını aştığını savundu.